5 крутейших фильмов 2020 года, которые уже есть в качестве

🎬 Свежак с Хабенским!

Съемки почти всех фильмов и сериалов заморожены или продвигаются очень медленно. Тем не менее, новинки регулярно появляются. В том числе выходят в прокат для просмотра в интернете, например, в онлайн-кинотеатрах. В этой подборке подсказали пять новинок 2020 года, которые доступны для просмотра в высоком качестве.

Фея

Мощная российская премьера, которая состоялась совсем недавно, 30 апреля. Фильм рассказывает историю разработчика лучших игр в виртуальной реальности. Он не сомневается, что отлично контролирует свою жизнь, поскольку у него здравый ум и достойное положение в обществе. Однако одна случайная встреча с молодой активисткой полностью меняет его мировоззрение. Герой понимает, что мир куда сложнее и шире, чем он полагал.

Побег из Претории

Фильм рассказывает историю двух борцов за свободу, которые попадают за свои убеждения в одну из самых строгих тюрьм на планете — в «Преторию». Не собираясь проводить в ней остаток своих дней, главные герои планируют дерзкий побег. Любителям «Побега из Шоушенка» и сериала «Побег» смотреть обязательно!

Зов предков

История Бака — домашнего пса, чья жизнь переворачивается с лап на голову, когда его перевозят из теплой Калифорнии в холодную Аляску. На снежных просторах Баку предстоит научиться работать в упряжке почтовой службы и навсегда изменить свою жизнь. Очень мотивирующий и запоминающийся фильм, который особенно понравится любителям собак.

Половина всего

Настоящий свежак — фильм «Половина всего» вышел на Netflix буквально 1 мая! Картина рассказывает историю школьного спортсмена Дикона, который нанимает тихую отличницу Элли, чтобы она помогла ему добиться местной красавицы. Однако в процессе подготовки Дикон внезапно для себя замечает, что влюбляется в Элли.

Удивительное путешествие доктора Дулиттла

История прославленного ветеринара доктора Дулиттла, который ведет затворнический образ жизни после смерти жены. Но все меняется, когда ему поступает самый необычный заказ на спасение юной королевы. Для его выполнения Дулиттлу придется отправиться на мифический остров и встретиться с его диковинными обитателями.

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