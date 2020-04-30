5 крутейших фильмов 2020 года, которые уже есть в интернете

Можно смотреть!

Еще одна порция отличных свежих фильмов 2020 года, которые можно смотреть в высоком качестве в интернете, в том числе в онлайн-кинотеатрах.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Продолжение истории Харли Квинн после расставания с Джокером. Тосковать по оставшимся в прошлом отношениям времени нет. За девушкой объявлена настоящая охота, пережить которую – та еще задачка.

Банкир

Фильм рассказывает историю предприимчивых темнокожих бизнес-партнеров Джо Морриса и Бернарда Гарретта, которым в 50-х годах приходилось изощряться, чтобы вести дела своего успешного агентства недвижимости. Они заплатили белому мужчине, чтобы он представлялся руководителем их компании, а сами притворялись обслуживающим персоналом.

Человек-невидимка

Мрачная история девушки Адрианы, которая бежит из высокотехнологичного дома своего парня-мучителя под покровом ночи. Она живет у друга, опасаясь за свою жизнь и даже не выходя на улицу. В один день она узнает, что ее бывший парень покончил с собой и оставил ей наследство — жизнь налаживается. Однако вскоре девушка начинает чувствовать, что Адриан незаметно подкрадывается к ней как в прошлом.

Охота

Группа мажоров решает позабавить себя похищением двенадцати людей и организацией для них игр на выживание. Все идет по плану до тех пор, пока им не начинает мешать Кристалл — девушка, случайно узнавшая о планах преступников из их переписки.

Эмма.

История 21-летней провинциалки Эммы Вудхаус, которая решает, что никогда не выйдет замуж и будет всегда ухаживать за своим отцом. Вместо своей личной жизни прекрасная Эмма пытается устроить личную жизнь своей новой подруги, сироты Гарриет Смит. Она сводит подругу викарием Элтоном, при этом не замечая, как влюбляет в себя мужчину.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)