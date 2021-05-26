5 крутых фишек iOS 15 — обновленный темный режим, улучшенное приложение «Здоровье» и так далее

Крутая новая iOS.

Инсайдер Коннор Джьис (Connor Jewiss) сообщает, что видел тестовую версию iOS 15. И он назвал 5 новых фишек, которыми она отличается.

Рассказываем.

When I said I’d seen some iOS 15, I’m not going to disappoint: ◼️- Dark Mode UI tweaks

💬- Messages app tweaks

🍴- Food tracking and other new features in Health

🔧- Confirmation of UI changes from previous screenshot rumor

🔴- New notification settings and look on lockscreen — Connor Jewiss (@connorjewiss) May 25, 2021

1) Изменения в работе Темного Режима (Dark Mode). Поменяется интерфейс.

2) Обновленное приложение Сообщения.

3) Новые фишки в Здоровье. Теперь смартфоны с iOS 15 смогут следить за вашими пищевыми привычками, считать калории и так далее. Как это будет происходить? Пока не знаем. Но идея хорошая.

4) Обновленный дизайн уведомлений и иной внешний вид экрана в режиме блокировки айфона.

5) Общее обновление интерфейса на всех экранах!

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