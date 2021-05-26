5 крутых фишек iOS 15 — обновленный темный режим, улучшенное приложение «Здоровье» и так далее
Крутая новая iOS.
Инсайдер Коннор Джьис (Connor Jewiss) сообщает, что видел тестовую версию iOS 15. И он назвал 5 новых фишек, которыми она отличается.
Рассказываем.
When I said I’d seen some iOS 15, I’m not going to disappoint:
◼️- Dark Mode UI tweaks
💬- Messages app tweaks
🍴- Food tracking and other new features in Health
🔧- Confirmation of UI changes from previous screenshot rumor
🔴- New notification settings and look on lockscreen
— Connor Jewiss (@connorjewiss) May 25, 2021
1) Изменения в работе Темного Режима (Dark Mode). Поменяется интерфейс.
2) Обновленное приложение Сообщения.
3) Новые фишки в Здоровье. Теперь смартфоны с iOS 15 смогут следить за вашими пищевыми привычками, считать калории и так далее. Как это будет происходить? Пока не знаем. Но идея хорошая.
4) Обновленный дизайн уведомлений и иной внешний вид экрана в режиме блокировки айфона.
5) Общее обновление интерфейса на всех экранах!
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