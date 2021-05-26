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5 крутых фишек iOS 15 — обновленный темный режим, улучшенное приложение «Здоровье» и так далее

26 Май, 2021

5 крутых фишек iOS 15 — обновленный темный режим, улучшенное приложение «Здоровье» и так далее

Крутая новая iOS.

Инсайдер Коннор Джьис (Connor Jewiss) сообщает, что видел тестовую версию iOS 15. И он назвал 5 новых фишек, которыми она отличается.

Рассказываем.

1) Изменения в работе Темного Режима (Dark Mode). Поменяется интерфейс.

2) Обновленное приложение Сообщения.

3) Новые фишки в Здоровье. Теперь смартфоны с iOS 15 смогут следить за вашими пищевыми привычками, считать калории и так далее. Как это будет происходить? Пока не знаем. Но идея хорошая.

4) Обновленный дизайн уведомлений и иной внешний вид экрана в режиме блокировки айфона.

5) Общее обновление интерфейса на всех экранах!

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