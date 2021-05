5 крутых фишек iOS 15 — обновленный темный режим, улучшенное приложение «Здоровье» и так далее

Крутая новая iOS.

Инсайдер Коннор Джьис (Connor Jewiss) сообщает, что видел тестовую версию iOS 15. И он назвал 5 новых фишек, которыми она отличается.

Рассказываем.

When I said I’d seen some iOS 15, I’m not going to disappoint:

◼️- Dark Mode UI tweaks

💬- Messages app tweaks

🍴- Food tracking and other new features in Health

🔧- Confirmation of UI changes from previous screenshot rumor

🔴- New notification settings and look on lockscreen

— Connor Jewiss (@connorjewiss) May 25, 2021