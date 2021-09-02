5 крутых фишек Red Magic 6S Pro

Топовый геймингфон.

У Red Magic 6S Pro от Nubia есть все шансы стать самым продвинутым геймерским смартфоном на момент выхода. А представят его совсем скоро, 6 сентября.

Расскажем, что в нем выдающегося.

Сверхпродвинутая система охлаждения : При создании Red Magic 6S Pro инженеры Nubia использовали технологии, применяемые в аэрокосмической отрасли. Что это значит? То, что детали смартфона выполнены из черного авиационного алюминия. Это позволяет эффективнее охлаждать устройство. Такой материал обычно используют для строительства ракет. Кроме того, внутри расположен большой вентилятор. С Snapdragon 888+ справится! Продвинутый дисплей с рекордными показателями : Super AMOLED экран гаджета имеет частоту считывающего слоя на уровне 720 Гц. Это рекорд среди всех смартфонов! Кроме того, частота обновления равна 165 Гц. Прозрачный корпус : Еще одна интересная фишка, прозрачный корпус. Всю топовую начинку мобильный геймер сможет увидеть воочию. Зарядка за 17 минут : Да, именно столько времени понадобится, чтобы зарядить Red Magic 6S Pro от 0 до 100%. И аккумулятор тут не крошечный. Внутри двойная батарея общей емкостью 4500 мА*ч. Просто зарядка тут 120-ваттная. Железо, как у геймерского ПК : Snapdragon 888+, 16 ГБ ОЗУ (еще и расширяемой с помощью флеш-памяти), накопитель на 512 ГБ. Мощнее большинства ноутбуков!

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