5 крутых гаджетов от Redmi на Алиэкспресс со скидками
Берем!
Совсем скоро, уже 11 ноября, стартует масштабная распродажа на Алиэкспресс. Откладываем товары в корзину, а потом покупаем. Мы уже рассказали, какие гаджеты стоит купить от Xiaomi. А сегодня поделимся идеями на тему девайсов от ее дочерней компании Redmi.
Вот, что точно стоит взять.
Суперхит Redmi 10
- Цена: 16 889 рублей
Redmi 10 это действительно один из самых лучших смартфонов, которые можно приобрести дешевле 20 тысяч рублей. У него мощная геймерская SoC, много ОЗУ и флеш-памяти, а еще емкая батарея и классный дисплей.
Есть поддержка быстрой зарядки. Камера на 50 Мп! И, наконец, модуль NFC.
Бестселлер Redmi Note 10S
- Цена: 16 989 рублей
Еще один смартфон-подарок! Гаджет базируется на мощной SoC Helio G95, оснащается 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем. Объем оперативной памяти составляет 6, емкость накопителя — 64 ГБ. Внутри аккумулятор на 5000 мА*ч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт.
Тыльная камера на 64+8+2+2 Мп. Селфи-камера на 13 Мп. Есть модуль NFC.
Бюджетный Redmi 9A
- Цена: 8189 рублей
Redmi 9A базируется на Helio G25. Смартфон получил 6,53-дюймовым дисплей, селфи-камеру на 5 Мп и основную на 13 Мп. Объем ОЗУ небольшой, 2 ГБ, флеш-памяти тут 32 ГБ. Зато есть гигантская батарея на 5000 мА*ч, да еще и с быстрой зарядкой мощностью 10 Вт.
Пауэрбанк на 20 000 мА*ч
- Цена: 1338 рублей
Портативный аккумулятор с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки, поддержкой micro-USB, USB Type-C. Емкость равна 20 000 мА*ч. Хватит на 5-6 зарядов современных айфонов!
Беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro
- Цена: 3789 рублей
Хотите по-настоящему крутые TWS-наушники с функцией активного шумоподавления? Но платить за AirPods Pro не желаете? Что же, Redmi Buds 3 Pro ничем не хуже!
Да и дизайн кому-то даже больше нравится. Ценник для такой начинки максимально приятный.
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