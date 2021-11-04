5 крутых гаджетов от Redmi на Алиэкспресс со скидками

Берем!

Совсем скоро, уже 11 ноября, стартует масштабная распродажа на Алиэкспресс. Откладываем товары в корзину, а потом покупаем. Мы уже рассказали, какие гаджеты стоит купить от Xiaomi. А сегодня поделимся идеями на тему девайсов от ее дочерней компании Redmi.

Вот, что точно стоит взять.

Суперхит Redmi 10

Redmi 10 это действительно один из самых лучших смартфонов, которые можно приобрести дешевле 20 тысяч рублей. У него мощная геймерская SoC, много ОЗУ и флеш-памяти, а еще емкая батарея и классный дисплей.

Есть поддержка быстрой зарядки. Камера на 50 Мп! И, наконец, модуль NFC.

Бестселлер Redmi Note 10S

Еще один смартфон-подарок! Гаджет базируется на мощной SoC Helio G95, оснащается 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем. Объем оперативной памяти составляет 6, емкость накопителя — 64 ГБ. Внутри аккумулятор на 5000 мА*ч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Тыльная камера на 64+8+2+2 Мп. Селфи-камера на 13 Мп. Есть модуль NFC.

Бюджетный Redmi 9A

Redmi 9A базируется на Helio G25. Смартфон получил 6,53-дюймовым дисплей, селфи-камеру на 5 Мп и основную на 13 Мп. Объем ОЗУ небольшой, 2 ГБ, флеш-памяти тут 32 ГБ. Зато есть гигантская батарея на 5000 мА*ч, да еще и с быстрой зарядкой мощностью 10 Вт.

Пауэрбанк на 20 000 мА*ч

Портативный аккумулятор с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки, поддержкой micro-USB, USB Type-C. Емкость равна 20 000 мА*ч. Хватит на 5-6 зарядов современных айфонов!

Беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro

Хотите по-настоящему крутые TWS-наушники с функцией активного шумоподавления? Но платить за AirPods Pro не желаете? Что же, Redmi Buds 3 Pro ничем не хуже!

Да и дизайн кому-то даже больше нравится. Ценник для такой начинки максимально приятный.

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