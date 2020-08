5 крутых игр, продолжения которых мы хотим увидеть на PlayStation 5

То, чего хотят все геймеры.

Консоль нового поколения PlayStation 5 от Sony поступит в продажу ближе к концу 2020 года. Поклонники видеоигр с нетерпением ждут новую приставку с высочайшим уровнем производительности. А еще — с уникальным SSD-накопителем, который позволит буквально свести на нет загрузки, а также джойстиком с революционной системой обратной отдачи.

Но главное — игры. Мы выбрали пять знаковых проектов, продолжения которых мы хотим увидеть на PS5.

The Witcher 3

Многочисленные рецензенты видеоигр и популярные сайты называют The Witcher 3 лучшей игрой поколения консолей PS4 и Xbox One. С ними согласны миллионы простых геймеров. И, конечно, все они жаждут продолжения. Учитывая, что сейчас авторы заняты Cyberpunk 2077, на появление «Ведьмака 4» мы можем рассчитывать не раньше, чем через 4 года или даже 5 лет. Как раз ближе к концу жизненного срока PS5.

God of War (2018)

Мы уверены, что Sony продолжит серию God of War на PS5. Велика вероятность, что главная роль в ней достанется сыну божественного воителя Кратоса. Sony уже намекнула на возвращение в северные земли, но точные сроки релиза проекта, увы, названы до сих пор не были.

The Last of Us Part II

The Last of Us Part II наделала много шуму в этом году. Она стала не только маленьким техническим шедевром, но чуть ли не самой душераздирающей драмой в истории игровой индустрии. Хочется верить, что третья часть рано или поздно будет выпущена.

Bloodborne

Увы, но намеков на то, что From Software планирует продолжить Bloodbrone, нет. Но нам хочется верить, что сиквел когда-нибудь поступит в продажу. Уж слишком увлекательным был оригинал. От продолжения ждем еще более безумного сюжета и тягучей мрачной атмосферы бесконечного ужаса.

Xenogears

Xenogears вышла в конце 1990-х годов на 32-битной PlayStation. Ее до сих пор называют одной из самых интересных с точки зрения сюжета японских ролевых игр в истории. Изначально авторы планировали цикл из 5 частей, но, увы, свет увидела лишь одна. Воскрешение Xenogears — лишь смелая мечта. Ну а вдруг!?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)