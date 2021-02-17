5 крутых рендеров iPhone 13 Pro и одно потрясающее видео
Стильно.
Портал LetsGoDigital, с которым работают талантливые художники, публикует изумительные рендеры iPhone 13 Pro (или 12s Pro). Всего представлено 5 кадров, на которых премиальный айфон нового поколения демонстрируется в разных расцветках и со всех сторон.
Посмотрим.
Итак, как мы уже знаем на протяжении нескольких недель, новые айфоны получат обновленный блок камер, сенсоры будут скрыты общим защитным стеклом. Удобно протирать. Да и выглядит необычно, сразу понятно, что перед вами новый айфон. Корпус то почти такой же, как у двенадцатых.
Что еще интересного предложит новая Прошка?
Например, крутой OLED-дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц.
Возможно, что Apple добавит дактилоскопический сканер (экранный).
Не исключено отсутствие портов для зарядки (останется только беспроводной способ).
Улучшенная защита от воды и пыли (понятное дело, разъемов то нет).
Ну и остальное по мелочи: мощная SoC, улучшенные камеры, емкие батареи (надеемся) и так далее.
Источник: LetsGoDigital
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.