5 крутых рендеров iPhone 13 Pro и одно потрясающее видео

Стильно.

Портал LetsGoDigital, с которым работают талантливые художники, публикует изумительные рендеры iPhone 13 Pro (или 12s Pro). Всего представлено 5 кадров, на которых премиальный айфон нового поколения демонстрируется в разных расцветках и со всех сторон.

Посмотрим.

Итак, как мы уже знаем на протяжении нескольких недель, новые айфоны получат обновленный блок камер, сенсоры будут скрыты общим защитным стеклом. Удобно протирать. Да и выглядит необычно, сразу понятно, что перед вами новый айфон. Корпус то почти такой же, как у двенадцатых.

Что еще интересного предложит новая Прошка?

Например, крутой OLED-дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц.

Возможно, что Apple добавит дактилоскопический сканер (экранный).

Не исключено отсутствие портов для зарядки (останется только беспроводной способ).

Улучшенная защита от воды и пыли (понятное дело, разъемов то нет).

Ну и остальное по мелочи: мощная SoC, улучшенные камеры, емкие батареи (надеемся) и так далее.



Источник: LetsGoDigital

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