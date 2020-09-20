5 легких комедий, которые помогут вам скрасить вечер

Позвольте себе расслабиться.

Мы подобрали для вас подборку фильмов, которые поднимут вам настроение и добавят красок в ваш домашний вечер.

Секса не будет!!!

Забавный фильм с громким названием рассказывает о трех школьницах, которые планируют в свой выпускной лишиться девственности и оторваться на всю катушку. Узнав об этом, родители девочек объединяются и придумывают различные уловки, чтобы помешать своим детям осуществить задуманное.

Та еще парочка

Романтическая комедия рассказывает о взаимной симпатии двух противоположностей: Шарлотты Фид и Фреда Фларски. Она – госсекретарь США, баллотирующийся на пост президента страны, он – эксцентричный журналист, в чьей карьере наступают нелегкие времена. Встретившись на благотворительном вечере, Шарлотта решает нанять Фреда на должность своего спичрайтера, после чего их приключение начинается.

Почему он?

Вечная тема “Отцов и детей” – Нед Флемминг приезжает навестить свою дочь в университете Стэнфорда, где ему предстоит знакомство с ее бойфрендом – Лэрдом Мейхью. Странное поведение парня вызывает у мужчины возмущение, из-за чего он вступает с ним в противостояние.

Побег из Вегаса

Молодой сотрудник в крупной музыкальной компании Аарон Грин получает задание доставить на концерт одну из самых эксцентричных рок-звезд – Альдуса Сноу. Во время их совместного путешествия молодые люди обнаруживают, что у них много общего и “пускаются во все тяжкие”.

Шпион, который меня кинул

Две лучшие подруги – Одри и Морган, случайно оказываются в центре большого заговора из-за которого вынуждены спасать мир. Их приключение полно неожиданных поворотов, забавных ситуаций, однако в их планы вмешивается обаятельный шпион, после чего все меняется.

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