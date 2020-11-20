5 лучших фильмов 2019 года, которые необходимо увидеть

Они того стоят.

2019 год запомнился нам множеством великолепных фильмов, которые мы смотрели преимущественно в кинотеатрах. Да, в докоронавирусное время именно туда мы и ходили на большие премьеры, а не усаживались перед телевизорами с Netflix’ом, как сегодня.

Некоторые из этих картин вы наверняка пропустили. Наверстывайте упущенное.

Джокер

«Джокер» это и правда великолепное кино, хотя поклонникам классических супергероических картин оно подойдет едва ли. Это сложная остросоциальная драма, демонстрирующая эволюции маленького человека в воплощение зла под давлением обстоятельств. Хоакин Феникс сыграл изумительно. За один лишь образ, созданный им на экрана, уже стоит посмотреть этот фильм.

Yesterday

Теплая и душевная драма о том, что бы было, если бы однажды мы проснулись в мире, где нет и никогда не было группы The Beatles. Вывод сценаристов — их обязательно стоило бы придумать. Ведь без их песен история человечества в 20 веке попросту немыслима.

Однажды в Голливуде

Необычное, как и все Тарантиновское. «Однажды в Голливуде» это пестрая, красочная, чрезмерная, где-то гротескная история, в основу которой легла реальная трагедия. Но никакой исторической достоверности — маэстро все переиначил, перевернув с ног на голову. Получилось круто и зрелищно. А еще — очень музыкально.

К Звездам

Грустная философская притча о бесконечности пустоты в человеческой душе. Никакие звезды и далекие вселенные, увы, не способны ее скрыть и заставить исчезнуть. Депрессивный фантастический фильм, в котором космос — лишь фон для личной трагедии.

Аладдин

На наш взгляд крайне удачная экранизация мультфильма из детства. Со знакомыми песнями, тем же сюжетом, харизматичными персонажами и яркой, теплой картинкой. Идеальный вариант для того, чтобы завернуться в одеяло прохладным ноябрьским вечером и начать предаваться ностальгии.

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