5 лучших фильмов об успешных людях

Они изменили мир.

Все мы мечтаем о том, чтобы в один прекрасный день проснуться богатым и знаменитым. Однако так ли заманчива эта перспектива как кажется?Мы собрали для вас самые лучшие фильмы о людях, которые достигли успеха, пройдя при этом непростой путь.

Волк с Уолл-стрит

Наш список открывает история об амбициозном и успешном брокере Джордане Белфорте. Ему удалось не только выжить в жестокой реальности Уолл-Стрит, но и возглавить эту финансовую “столицу”. В фильме Мартина Скорсезе можно проследить путь главного героя полный различных махинаций, невероятных примеров ораторского мастерства, карьерных успехов, а также падений, которые понесло за собой несметное богатство.

Мистер Селфридж

Сериал об основателе сети известных лондонских универмагов Selfridges – Гарри Гордоне Селфридже. Именно он сделал фразу “Клиент всегда прав” основой своего бизнеса, который существует и по сей день. “Мистер Селфридж” расскажет о том, как идея бизнесмена стала революционной в начале ХХ века и как Селфриджу удалось сделать свою империю поистине благородной и честной.

Стив Джобс

Один из многочисленных фильмов, рассказывающий об истории успеха человека, который раз и навсегда изменил мир технологий. Глава компании Apple – Стив Джобс предстает в этой картине не только как гениальный специалист, но и как человек, который совершает свои ошибки, проявляет эмоции и недостатки.

Карточный домик

Небезызвестный сериал, в котором Кевин Спейси исполнил главную роль конгрессмена Фрэнсиса Андервуда, готового пойти на все ради президентского кресла. “Карточный домик” демонстрирует каким суровым может быть мир политики, сколько предательства способен пережить человек, прибегающий к различным хитростям и как важна поддержка близких при любых начинаниях.

Социальная сеть

Известный фильм об истории основания корпорации Facebook, где главные роли сыграли Джастин Тимберлейк и Джесси Айзенберг. Картина получила хорошие отзывы из-за интересного сюжета, в котором рассказывается о двух начинающих специалистах, создавших первую социальную сеть. Безусловно, между двумя друзьями встает вопрос денег, когда их проект начинает набирать обороты и тут им приходится столкнуться с серьезными испытаниями.

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