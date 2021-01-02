5 лучших фильмов с атмосферой Нового года и Рождества

Праздничное настроение.

Выходные продолжаются. Новый год наступил. Вперед Рождество, Старый Новый год, Крещение. Это волшебное время. И куда приятнее проводить его в компании с хорошими друзьями и отличным кино.

Пятерка самых-самых фильмов с новогодней и рождественской атмосферой.

Ирония Судьбы, или С легким Паром

Легендарная советская романтическая комедия и драма, фильм на все времена. Пронзительно грустный, очень смешной и невероятно добрый. Новый год у всех нас буквально ассоциируется с этой культовой картиной. Смотрим в 2021 году обязательно! Хоть в десятый, хоть в двадцатый или даже сорок первый раз.

Один Дома

Еще одна картина на все времена и для всех поколений, которую ежегодно большинство из нас пересматривает в праздники. Душевный, смешной, яркий. И с великолепным Маколеем Калкиным в роли Кевина в главной роли.

Рождественские хроники 2

Самый свежий фильм в нашей подборке. Появился как раз в конце прошлого года. Крис Коламбус веников не вяжет. И его новая рождественская комедия еще одно тому подтверждение. Это веселый, красивый и позитивный фильм, которые можно смело рекомендовать для семейного просмотра вместе с детьми.

Полярный экспресс

Замечательный мультфильм, красота которого поражает все также даже через столько лет после его выхода. А еще тут невероятный дух сказки. Такой, что будто бы сам веришь, что оказался в этом волшебном поезде.

Чародеи

Еще один обязательный фильм, который все мы смотрим либо 31 декабря, либо в один из праздничных дней января. Классическое советское сказочное приключение, буквально пропитанное праздничной атмосферой.

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