5 лучших фильмов, снятых по видеоиграм

Даже геймеры оценили.

Снять хорошее кино по мотивам видеоигры – задача непростая, учитывая то, как трепетно геймерское сообщество относится к различным деталям и несостыковкам. Мы решили собрать для вас лучшие фильмы, которые запомнились зрителям зрелищными битвами и острым сюжетом.

Обитель зла

И пусть эта серия фильмов практически не имеет никаких сходств с оригинальным материалом игры, она считается культовой и по сей день. Безусловно, большое количество продолжений и спин-оффов вряд ли пошли на пользу картине, однако первая часть фильма смогла привлечь внимание зрителей к игре и запомнилась впечатляющей актерской игрой Миллы Йовович.

Silent Hill

Очередной “гигант” среди фильмов по компьютерным играм. Режиссерам фильма удалось передать атмосферу игры как нельзя лучше: леденящая душу пустота, отвратительные создания и мощное музыкальное сопровождение. Кино получило хорошие отзывы среди геймерского сообщества.

Макс Пейн

Фильм в стиле “нуар” действительно отлично передал темную атмосферу игры. И пусть Марку Уолбергу не совсем удалось воссоздать одноименного персонажа, зрители со всего мира смогли оценить качество этого триллера и не раз возвращались к нему.

Варкрафт

Режиссеру этой картины Дункан Джонсу до мельчайших деталей удалось создать вселенную игры, что и сделало Варкрафт качественным фэнтези. Однако впечатляющие спецэффекты, реалистичные бои и яркие персонажи не смогли поспособствовать съемкам продолжения.

Кредо убийцы

Несмотря на всю кинематографичность игры, Джастин Курзель решил воссоздать вселенную Assassin’s Creed на экране. Получилось зрелищно, интригующе и по своему необычно. Актерский состав так же не смог не порадовать – Майкл Фассбендер отлично вписался в роль наемного убийцы.

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