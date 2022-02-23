5 лучших ноутбуков для работы в 2022 году
Выбираем!
Подбираете себе ноутбук для работы? Тогда этот материал будет вам точно полезен. Выбрали лэптопы из разных ценовых категорий, которые подойдут как для тех, кто специализируется на текстах, так и для людей, работающих с базами данных, таблицами. А самые дорогие и мощные модели подойдут для дизайнеров.
Поехали.
Lenovo ThinkPad X1 Carbon
- Цена: от 95 тысяч рублей
Это модель для любых задач. Даже для игр подойдет. Но мы то выбираем ноутбук для работы. Поэтому рабочие характеристики на первом плане. Сколько он продержится в автономном режиме? 11-12 часов. И это отличный показатель.
А еще тут потрясающий дисплей. Один из лучших вообще.
Параметры?
- Чип: Intel Core i5 или i7
- Видеокарта: встройка Intel UHD 620
- ОЗУ: 8 или 16 ГБ
- SSD: от 256 ГБ до 1 ТБ
- Экран: 2560 на 1440 пикселей, 14 дюймов
- Вес: 1130 г
MacBook Pro c M1
Цена: от 105 000 рублей
Великолепный ноутбук для тех, кому нравится быстрая и безглючная macOS. Главные преимущества: высокая скорость работы в приложениях, автономность более 10 часов и высокое качество сборки.
Минусы? Ну не все могут безболезненно перейти с Windows на macOS. Кроме того, цена. Она для таких параметров все равно высокая.
- Чип: M1
- ОЗУ: 8 или 16 ГБ
- SSD: от 256 ГБ до 1 ТБ
- Вес: 1400 г
Lenovo ThinkPad Edge E480
- Цена: от 50 000 рублей
Великолепный ноутбук, один из лучших на рынке по соотношению цена-качество. Тут мощный процессор, хороший 14-дюймовый дисплей, неплохая видеокарта GeForce 940MX на 2 ГБ, а еще защищенная от воды клавиатура.
Минусы? Далеко не лучшая батарея…
- Чип: Intel Core i7-7500U
- Видеокарта: GeForce 940MX
- ОЗУ: 16 ГБ
- SSD: от 256 ГБ
- Экран: 1920 на 1080 пикселей, 14 дюймов
- Вес: 1750 г
ASUS ZenBook 14 UX433
- Цена: от 60 000 рублей
ASUS ZenBook 14 UX433 очень легкий и небольшой. При этом у него полноразмерная клавиатура, 14-дюймовый дисплей и, самое главное, корпус с защитой по стандарту MIL-STD 810G. Удары ему не страшны. Перепады температуры тоже. Тряска также не нанесет вред компонентам. И влага не уничтожит.
Качественная модель на все случаи жизни.
- Чип: Intel Core i5 или i7
- Видеокарта: UHD Graphics 620 + GeForce MX150
- ОЗУ: 8 или 16 ГБ
- SSD: от 256 ГБ до 1 ТБ
- Экран: 1920 на 1080 пикселей, 14 дюймов
- Вес: 1190 г
HONOR MagicBook 14
- Цена: от 40 000 рублей
Замечательный и относительно недорогой лэптоп, легкий и довольно производительный. Работает автономно около 10 часов.
Отличная система охлаждения, качественная сборка и стильный дизайн. Портов, правда, маловато.
Что внутри?
- Чип: Intel Core i5 или AMD Ryzen 5
- Видеокарта: GeForce MX150 или Vega 6/Vega 8
- ОЗУ: 8 ГБ
- SSD: от 256 или 512 ГБ
- Экран: 1920 на 1080 пикселей, 14 дюймов
- Вес: 1380 г
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