5 лучших смарт-часов в мире — изумительно умны

Выбираем самые-самые.

У вас есть смарт-часы? У меня да. Пользуюсь ими недавно, супруга подарила весной. Но уже понял, почему их так любят и зачем пользуются. Вот, без каких функций я уже не представляю своей жизни — быстрый ответ на звонок, когда за рулем, изучение пульса за минувший день по утрам, счетчик калорий и шагов, написание сообщений голосом. В общем, за смартфоном в карман я стал тянуться куда реже. Планируете также примкнуть к адептам мира умных часов? Составил для вас топ-5 моделей на любой вкус и кошелек.

Выбирайте!

1) Apple Watch SE

На сегодняшний день топ по соотношению цена-качество. У них премиальный и стильный дизайн, такие же материалы. Функций тьма-тьмущая. Жаль только, что Always on Display (экран всегда включен) нет. Ну и хотелось бы, чтобы батарея жила дольше.

Любите слушать музыку с помощью AirPods. Подпишитесь на Apple Music и, вуаля, тянутся в карман за смартфоном для включения треков не придется вовсе. Все делается на умных часах.

2) Samsung Galaxy Watch 3

Замечательная модель от Samsung. Эти часы имеют такой вот классический дизайн, что запросто маскируются под обычные (не смарт) часы. В списке достоинств и богатый функционал, и возможность общения, а еще дизайн. Часы очень надежный. Минусы? Ценник высоковат. Да и работают недолго.

Вращающийся безель тоже вещь. Фитнес-функции тут отличные, их множество. Еще ремешок потрясающий. Но с айфоном работают они так себе. Все заточено под Android.

3) OPPO Watch

Недорогие, удобные, автономные. Да, вторые еще лучше, но их к нам пока не привезли. Экран классный, с Google Fit работают на ура. Но фитнес-функционал мог бы быть лучше. Как и дизайн. Выглядят они не слишком дорого.

4) Apple Watch Series 3 Nike Edition

Ну а это мои часы. Люблю их. Ремешок Nike выглядит спортивно. Плаваю с ними в бассейне, бегают, хожу, сплю, отвечают на звонки. Работают недолго, да и проверке содержания кислорода в крови я бы был рад. Да, есть минусы. Но невысокий ценник компенсирует минусы.

5) Xiaomi Mi Smart Band 6

Фитнес-браслет с функционалом смарт-часов, поэтому и в топе. За 3000 это просто мечта. Удобные, с большим дисплеем, будильником, высокой автономностью и высоким уровнем яркости. А вот поддержки NFC в модели для РФ нет.

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