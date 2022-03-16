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5 лучших VPN для вашего iPhone (или Android) — и для Инстаграма, и для Facebook

16 Мар, 2022

5 лучших VPN для вашего iPhone (или Android) — и для Инстаграма, и для Facebook

Делимся.

Страдаете без Инстаграма? А мы вот не страдаем. Так как настроили VPN и без всяких проблем им пользуемся. И вам советуем. Что надо сделать для этого? Какое приложение скачать?

Одно из этих.

1.1.1.1

Великолепный и быстрый VPN-сервис. А еще недорогой.

Главные достоинства:

  • Высокая скорость даже (даже, если используете бесплатную версию).
  • WARP (ускоряет скорость подключения по VPN).
  • 1 ГБ бесплатного трафика WARP.
  • Удобный интерфейс.

Минусы?

  • Страна подключения выбирается автоматически.
  • Шифруется далеко не все данные.
  • VPN со всеми плюсами (и минусами) есть только в платной версии. В бесплатной это по сути DNS.

Цена? Всего 129 рублей за месяц. Крайне заманчиво.

VPN for iPhone

Еще один сервис со следующими плюсами:

  • Высокая скорость. Даже, если используете бесплатный вариант.
  • Три дня премиальной подписки в подарок.

Минусы?

  • Много рекламных объявлений.
  • Зачем-то надо обязательно регистрироваться.
  • Случаются сбои.

Цена? Высокая. 699 рублей в месяц.

Psiphon

Плюсы?

Вот:

  • Можно выбрать регион подключения.
  • Есть удобный способ увеличить скорость VPN-доступа даже на free-тарифе (за счет просмотра объявлений).
  • Удобный интерфейс.
  • Много настроек.

Минусы?

  • Совсем уже никакая скорость при бесплатном варианте.

Цена? 199 рублей в месяц.

VPN Мастер

Чем хорош?

А вот чем:

  • Удобный интерфейс.
  • Выбор страны доступа.

Минусы?

  • Слабая скорость в бесплатной версии.
  • Обрыв соединений в бесплатной версии.

Цена? 399 рублей в месяц.

ProtonVPN

Классное приложение!

Плюсы?

  • Очень быстрый интернет даже в бесплатной версии.
  • Выбор страны подключения.
  • Возможность выбор протокола.
  • Блокировщик объявлений.
  • Виджет для iOS!
  • Удобный интерфейс.
  • Интеграция с Tor.

Минусы?

  • Платную версию можно оплатить лишь на год.

Цена? 5490 рублей за 12 месяцев.

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