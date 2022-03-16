5 лучших VPN для вашего iPhone (или Android) — и для Инстаграма, и для Facebook

Делимся.

Страдаете без Инстаграма? А мы вот не страдаем. Так как настроили VPN и без всяких проблем им пользуемся. И вам советуем. Что надо сделать для этого? Какое приложение скачать?

Одно из этих.

Великолепный и быстрый VPN-сервис. А еще недорогой.

Главные достоинства:

Высокая скорость даже (даже, если используете бесплатную версию).

WARP (ускоряет скорость подключения по VPN).

1 ГБ бесплатного трафика WARP.

Удобный интерфейс.

Минусы?

Страна подключения выбирается автоматически.

Шифруется далеко не все данные.

VPN со всеми плюсами (и минусами) есть только в платной версии. В бесплатной это по сути DNS.

Цена? Всего 129 рублей за месяц. Крайне заманчиво.

Еще один сервис со следующими плюсами:

Высокая скорость. Даже, если используете бесплатный вариант.

Три дня премиальной подписки в подарок.

Минусы?

Много рекламных объявлений.

Зачем-то надо обязательно регистрироваться.

Случаются сбои.

Цена? Высокая. 699 рублей в месяц.

Плюсы?

Вот:

Можно выбрать регион подключения.

Есть удобный способ увеличить скорость VPN-доступа даже на free-тарифе (за счет просмотра объявлений).

Удобный интерфейс.

Много настроек.

Минусы?

Совсем уже никакая скорость при бесплатном варианте.

Цена? 199 рублей в месяц.

Чем хорош?

А вот чем:

Удобный интерфейс.

Выбор страны доступа.

Минусы?

Слабая скорость в бесплатной версии.

Обрыв соединений в бесплатной версии.

Цена? 399 рублей в месяц.

Классное приложение!

Плюсы?

Очень быстрый интернет даже в бесплатной версии.

Выбор страны подключения.

Возможность выбор протокола.

Блокировщик объявлений.

Виджет для iOS!

Удобный интерфейс.

Интеграция с Tor.

Минусы?

Платную версию можно оплатить лишь на год.

Цена? 5490 рублей за 12 месяцев.

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