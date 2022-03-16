5 лучших VPN для вашего iPhone (или Android) — и для Инстаграма, и для Facebook
Делимся.
Страдаете без Инстаграма? А мы вот не страдаем. Так как настроили VPN и без всяких проблем им пользуемся. И вам советуем. Что надо сделать для этого? Какое приложение скачать?
Одно из этих.
1.1.1.1
Великолепный и быстрый VPN-сервис. А еще недорогой.
Главные достоинства:
- Высокая скорость даже (даже, если используете бесплатную версию).
- WARP (ускоряет скорость подключения по VPN).
- 1 ГБ бесплатного трафика WARP.
- Удобный интерфейс.
Минусы?
- Страна подключения выбирается автоматически.
- Шифруется далеко не все данные.
- VPN со всеми плюсами (и минусами) есть только в платной версии. В бесплатной это по сути DNS.
Цена? Всего 129 рублей за месяц. Крайне заманчиво.
VPN for iPhone
Еще один сервис со следующими плюсами:
- Высокая скорость. Даже, если используете бесплатный вариант.
- Три дня премиальной подписки в подарок.
Минусы?
- Много рекламных объявлений.
- Зачем-то надо обязательно регистрироваться.
- Случаются сбои.
Цена? Высокая. 699 рублей в месяц.
Psiphon
Плюсы?
Вот:
- Можно выбрать регион подключения.
- Есть удобный способ увеличить скорость VPN-доступа даже на free-тарифе (за счет просмотра объявлений).
- Удобный интерфейс.
- Много настроек.
Минусы?
- Совсем уже никакая скорость при бесплатном варианте.
Цена? 199 рублей в месяц.
VPN Мастер
Чем хорош?
А вот чем:
- Удобный интерфейс.
- Выбор страны доступа.
Минусы?
- Слабая скорость в бесплатной версии.
- Обрыв соединений в бесплатной версии.
Цена? 399 рублей в месяц.
ProtonVPN
Классное приложение!
Плюсы?
- Очень быстрый интернет даже в бесплатной версии.
- Выбор страны подключения.
- Возможность выбор протокола.
- Блокировщик объявлений.
- Виджет для iOS!
- Удобный интерфейс.
- Интеграция с Tor.
Минусы?
- Платную версию можно оплатить лишь на год.
Цена? 5490 рублей за 12 месяцев.
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