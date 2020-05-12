5 must-have программ для Windows, которые должны быть у каждого

Устанавливайте!

У каждого более-менее продвинутого пользователя ПК есть набор программ, обязательных к установке на компьютер. Настало время его пополнить. Рассказали о пяти невероятно полезных и полностью бесплатных утилитах для Windows, которые должны быть у каждого пользователя.

f.lux — это небольшая утилита, которая делает так, что работать за компьютером становится куда менее вредно в любое время суток. Программа постепенно регулирует цветовую температуру экрана, делая ее более теплой по мере наступления темноты. Благодаря этому работать за компьютером вечером и ночью заметно более комфортно и безопасно для глаз.

Кстати, если думаете, что такая программка вам не нужна, просто запустите ее и посидите за компьютером буквально 30 минут вечером. А после этого отключите утилиту. Эффект так сильно вас поразит, что вы не захотите больше выключать f.lux.

Да, в Windows 10 с недавнего времени есть прямая альтернатива f.lux. Однако в функции от Microsoft значительно меньше настроек.

Если вам не хватает места на накопителях вашего компьютера, нужно разобраться, что его занимает. Просматривать все папки вручную или даже через Total Commander — прошлый век. Для этого есть классная утилита WinDirStat. Она проводит быстрое сканирование и нагляднейшим образом показывает, какие файлы и сколько места занимают на дисках компьютера. С ее помощью крайне удобно находить лишние файлы, которые при этом занимают много места.

Утилита с незатейливым названием youtube-dlg представляет собой самый мощный и эффективный менеджер загрузок видео из интернета. Все, что нужно — скормить ссылку на видео (можно даже целый список ссылок, очень удобно) утилите. Сразу после этого начнется загрузка без каких-либо дурацких ограничений. При помощи youtube-dlg можно скачивать даже 4K-видеофайлы, причем вне зависимости от продолжительности.

Хотите стильный, быстрый, но функциональный менеджер и просмотрщик фото? И чтобы при этом был бесплатным? Задача звучит невыполнимой, но такой действительно есть. Утилита darktable позволяет просматривать и каталогизировать фото, накладывать фильтры и выполнять обработку снимков различными инструментами и до кучи — работать с RAW-файлами.

У огромного числа пользователей в качестве основного torrent-загрузчика установлен тот самый uTorrent. Да, когда он был лучшим, но сейчас в нем больше рекламы, чем на сайтах с этими самыми торрентами. Другое дело BitComet. Это бесплатный torrent-клиент со всеми современными функциями, простым интерфейсом без лишних наворотов и отсутствием рекламы.

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