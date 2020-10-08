5 необходимых приложений на iPhone для путешественника

Запоминаем.

Любите путешествовать? Да, в этом году из-за пандемии коронавируса с этим делом все обстоит ой как не просто. Но мир не стоит на месте — все проходит. Пройдет и это. И мы снова сможем летать по всей планете, наслаждаясь архитектурой, кухней и природой других стран.

Смартфон в путешествии — незаменимый помощник. Особенно, если знать, какие приложения на него установить.

Вот топ-5 самых-самых, так называемый базовый набор туриста.

Maps.Me

Самые удобные карты для путешественников. Работают в офлайн режиме — достаточно скачать карту нужного вам города или региона. С ними вы никогда не заблудитесь, сможете проложить удобный маршрут и найти любую достопримечательность.

Приложение «живое» — карты постоянно обновляются.

Booking

Популярное приложение по поиску отелей, гестхаусов и просто квартир в аренду во время путешествий. Аналоги существуют, но Booking — самое удобное.

И вариантов размещения тут больше всего.

Перевод (встроенный переводчик в iOS 14)

В другой стране вам наверняка потребуется переводчик. И новое приложение, добавленное в iOS 14, отлично работает. А еще оно может функционировать в офлайн режиме. Только не забудьте скачать нужный вам язык для использования вне сети заранее. Подробно о переводчике мы рассказывали тут.

Слетать.ру

А это главный поисковик туров — удобный и с интуитивно понятным интерфейсом. Не забывайте заглядывать в раздел «Горящих туров», там собраны все самые интересные предложения.

Skyscanner

Здесь мы ищем билеты — как по РФ, так и в другие страны. Найти что-то интересное по доступной цене можно всегда.

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