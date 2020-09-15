5 необычных гаджетов с Aliexpress

Полезность девайсов проверена на собственном опыте.

Умная газонокосилка с автоматической подзарядкой

Это настолько необычный и полезный гаджет, робот будет держать газон своего владельца ухоженным, а это сильно сэкономит время. Имеется пульт управления, робот двигается на 360 градусов, и гарантия 12 месяцев.

Цена: 38 570,08 руб

Карманный термопринтер

Это термальный принтер, вам не нужны чернила или тонер, только нужно использовать тепловую бумагу. Удобно брать с собой, в комплекте идет аккумулятор.

Цена: 2036,85р.

Модный светодиодный зонт

Защитит от дождя, осветит путь в темноте. Диаметр зонта – 180 см, ручка – 80 см. Материал – фабричный нейлон.

Цена: 599,76

Лупа для экрана телефона

12 дюймовая лупа для телефона, размер 260x174x9мм, цвет: черный, белый.

Цена: 489,87

Умный выключатель

Это удобный гаджет для включения и выключения освещения, когда у вас заняты руки. Данный брелок вешается на связку ключей, и находится постоянно с хозяином. Очень удобная вещь.

Цена: 353,67

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