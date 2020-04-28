5 нереальных фильмов 2019 года, которые вы легко могли пропустить

Нагоняйте упущенное!

2019 год был богат на отличные фильмы — достаточно просто посмотреть, сколько десятков картин набрали более 7-7,5 балла на «Кинопоиске» или IMDb. Многие отличные фильмы незаслуженно остались в тени блокбастеров, которых в прошлом году было несказанно много. Рассказали о пяти отличных фильмах 2019 года, которые многие могли пропустить. Среди них есть даже российский фильм!

Скандал

Драма на реальных событиях. Фильм рассказывает о том, как подвергавшиеся сексуальному домогательству журналистки телеканала Fox News подали в суд на основателя новостного гиганта Роджера Айлза. В картине снялись Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби.

Просто помиловать

Фильм рассказывает реальную историю одаренного чернокожего юриста Брайана Стивенсона. Он посвятил свою жизнь защите угнетенных по расовому признаку людей, в особенности тех, у кого нет денег на то, чтобы нанять даже плохого адвоката. Главные роли в фильме сыграли Майкл Б. Джордан и Джейми Фокс.

Портрет девушки в огне

1770 год, Бретань. Художница Марианна прибывает в богатое имение для выполнения необычного заказа. Она должна написать портрет девушки Элоизы, которая отказывается позировать из-за того, что картину должны отправить ее незнакомому будущему жениху в Милан. Девушки проводят вместе много времени, замечая. что между ними возникает притяжение.

Прачечная

Пожилая супружеская пара отправляется на водную экскурсию, которая заканчивается трагично — муж Эллен погибает. Она пытается получить полагающуюся страховую выплату. В ходе этого, казалось бы, обычного бюрократического процесса настырная пенсионерка узнает о существовании целой цепочки подставных фирм, созданных для отмывания денег. В фильме снялись Мэрил Стрип, Гари Олдман и Антонио Бандерас.

Экстрим

Российская короткометражка, после просмотра которой вы поймете, что у нас все-таки могут снимать качественно и интересно за небольшие деньги. Фильм рассказывает об обычном заводском рабочем, который по дороге на рыбалку вместе с навязанной руководством подопечной из Москвы становятся свидетелями разборки в стиле 90-х. Мужчина решает не менять из-за этого свои планы и все-таки приезжает на рыбалку. Но туда же заявляются и бандиты с целью избавиться от трупов.

Большой плюс короткометражки «Экстрим» в том, что ее можно бесплатно посмотреть прямо на YouTube.

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