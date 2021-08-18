Новости

5 нововведений iOS 15 beta 6

18 Авг, 2021

5 нововведений iOS 15 beta 6

Что улучшили и добавили?

iOS 15 beta 6 вышла вчера. Мы, как и обещали, нашли некоторые изменения. Значительных, к сожалению, нет. Речь идет преимущественно о косметических доработках.

Вот, что обнаружили.

  1. Иконка приложения «Погода» потемнела (стала синей, вместо голубой).
  2. Строка в Safari с адресом сайта, сворачивается, когда листаешь страницу.
  3. В Пункте управления изменился значок камеры.
  4. в Safari теперь можно вернуть старый вариант отображения, как было в iOS 14. Это и есть важнейшее.
  5. Смартфон стал реже тупить, а ее перестал просто так загораться дисплей (чем грешили прошлые беты).

Вот и всё.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий