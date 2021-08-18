5 нововведений iOS 15 beta 6

Что улучшили и добавили?

iOS 15 beta 6 вышла вчера. Мы, как и обещали, нашли некоторые изменения. Значительных, к сожалению, нет. Речь идет преимущественно о косметических доработках.

Вот, что обнаружили.

Иконка приложения «Погода» потемнела (стала синей, вместо голубой). Строка в Safari с адресом сайта, сворачивается, когда листаешь страницу. В Пункте управления изменился значок камеры. в Safari теперь можно вернуть старый вариант отображения, как было в iOS 14. Это и есть важнейшее. Смартфон стал реже тупить, а ее перестал просто так загораться дисплей (чем грешили прошлые беты).

Вот и всё.

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