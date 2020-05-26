5 новых фильмов, которые уже можно (и нужно) смотреть онлайн

Свежак!

Давно не смотрели новинки кино? В последнее время вышла целая серия свежих фильмов, включая одну новую премьеру Netflix и впервые добравшийся до России ранее запрещенный фильм от автора оскароносных «Паразитов». Собрали в этой подборке пять новых фильмов, которые доступны для просмотра онлайн.

Темное наследие

Странноватый фильм режиссера Вона Стайна, уже весьма известного своей тягой к причудливым картинам. «Темное наследие» рассказывает историю матери и дочери, которые разгребают оставленное умершим отцом наследство и обнаруживают страшные тайны их семьи.

Воспоминания об убийстве

Нашумевший корейский фильм, вышедший аж в 2003 году. Однако только сейчас, в 2020 году, картина легально добралась до России. Причины на это были. По сюжету фильма детектив и его помощник пытаются найти жестокого убийцу двух женщин. Пытаются сделать это любыми способами, в том числе заставив признаться хоть кого-то в этом. Пока они это делают происходят новые убийства с тем же почерком.

Лицо со шрамом

Уникальный фильм, рассказывающий не о «золотых» годах гангстера Аль Капоне, а его старости. Вышедший из тюрьмы Капоне, в которого перевоплотился Том Харди, становится объектом слежки полицейских. Они знают, что огромное состояние Капоне так и не было обнаружено. Сам же легендарный гангстер находится в откровенно печальном состоянии и даже ходит под себя.

Любовнички

Новинка Netflix рассказывает историю супружеской пары, которая отправляется в Новый Орлеан для того, чтобы перебороть кризис. Там парочка внезапно оказывается под подозрением в убийстве — вот уж, что точно должно спасти их брак.

О бесконечности

Если давно хотели посмотреть что-то из ряда вон выходящее, «О бесконечности» определенно ваш выбор. Здесь нет сюжета в обычном его понимании. Это зарисовки, показывающие порой бессмысленные ситуации. Но все вместе они образуют впечатляющий смысловой поток. Кино далеко не для всех, но поклонникам авторских фильмов пропускать такую премьеру точно нельзя.

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