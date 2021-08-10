5 новых фишек камеры iPhone 13 Pro, о которых мы не знали

Марк Гурман редко ошибается.

Аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что iPhone 13 Pro получит сразу несколько крутых фишек, о которых ранее мы ничего не слышали. Речь идет о возможностях камеры и новых режимах.

Вот, что будет с вероятность в 99,9%.

1) Режим ProRes

Режим ProRes позволит записывать ролики в новом формате, а также предложит большой простор для их редактирования. Как и ProRAW, ProRes будет только у iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

2) Портретный видеорежим

Портретный режим станет возможен при съемке видео. Таким образом, можно будет записывать ролики с эффектом боке. Круто. Затем появится возможность управлять глубиной размытия при редактировании.

3) Больше фильтров

Фильтров станет больше. Возможно, что их будет сотни!

4) Возможность применения фильтра к отдельным объектам на фото

Apple также позволит добавлять фильтры не ко всем фото разом, а объектам (людям, животным, предметам и так далее). Для этого будут использованы алгоритмы AI и машинного обучения.

Ну как?

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