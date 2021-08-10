5 новых фишек камеры iPhone 13 Pro, о которых мы не знали
Марк Гурман редко ошибается.
Аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что iPhone 13 Pro получит сразу несколько крутых фишек, о которых ранее мы ничего не слышали. Речь идет о возможностях камеры и новых режимах.
Вот, что будет с вероятность в 99,9%.
1) Режим ProRes
Режим ProRes позволит записывать ролики в новом формате, а также предложит большой простор для их редактирования. Как и ProRAW, ProRes будет только у iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.
2) Портретный видеорежим
Портретный режим станет возможен при съемке видео. Таким образом, можно будет записывать ролики с эффектом боке. Круто. Затем появится возможность управлять глубиной размытия при редактировании.
3) Больше фильтров
Фильтров станет больше. Возможно, что их будет сотни!
4) Возможность применения фильтра к отдельным объектам на фото
Apple также позволит добавлять фильтры не ко всем фото разом, а объектам (людям, животным, предметам и так далее). Для этого будут использованы алгоритмы AI и машинного обучения.
Ну как?
Почитайте:
- 5 причин купить новый iPhone 13, если у вас уже есть iPhone 12
- Топ-7 фишек iPhone 13 Pro, которых нет у iPhone 12 Pro
- iPhone 13 получат то, о чем все мечтали годами — они все-таки станут «монстрами автономности»
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.