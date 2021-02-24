5 новых полезных фишек Telegram — приложение стало еще круче

Полезные фичи.

Telegram наконец-то обновился до версии 7.5. И это одно из самых значимых обновлений в последнее время. Полезных новых функций хватает.

Называем главные.

1) Виджеты: Наконец-то виджеты пришли в мессенджер. Например, виджет «Чаты» покажет последние сообщения в выбранных чатах. Удобно и наглядно. На iOS, к сожалению, менять размеры виджетов пока нельзя (а на Android можно).

2) Автоматическое удаление сообщений: Можно настроить удаление сообщений для всех пользователей того или иного часа через 24 часа или 7 дней после отправки. Удалятся те сообщения, который были отправлены после установки таймера.

3) Пригласительные ссылки: Вы можете оставить пригласительную ссылку с ограничением по времени или числу вступивших по ней.

4) Групповые чаты с неограниченным числом пользователей: Ранее ограничением было (200 тысяч человек). Теперь его нет вовсе.

5) Улучшенное импортирование из других мессенджеров: Теперь сообщения будут сортироваться в соответствии с датой отправки.

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