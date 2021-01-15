5 новых полезных фишек в iOS 14.4

Обновленная прошивка.

Хотя в iOS 14.4 нововведений не так много, как в iOS 14.3, они все равно есть. И о главных из них имеет смысл рассказать.

Вот 5 самых-самых.

Появился тактильный отклик при переносе файлов с Айфон 11 или Айфон 12 на HomePod mini; iOS 14.4 предупредит владельца айфона о том, что у него неоригинальная камера . Такое может быть в том случае, если при ремонте камеры были использованы неоригинальные сенсоры; В смарт-часах теперь имеется функция, которая дает владельцу знать, что пора бы пройтись, так и называется « Пора пройтись »; Айфон теперь будет спрашивать владельца о разрешении на отслеживание рекламного ID в приложениях; В «Локаторе» можно искать сторонние устройства по Bluetooth.

Возможно, что мы о чем-то забыли или недоглядели. Пишите в комментариях.

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