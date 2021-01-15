Новости

5 новых полезных фишек в iOS 14.4

15 Янв, 2021

5 новых полезных фишек в iOS 14.4

Обновленная прошивка.

Хотя в iOS 14.4 нововведений не так много, как в iOS 14.3, они все равно есть. И о главных из них имеет смысл рассказать.

iOS 14

Вот 5 самых-самых.

  1. Появился тактильный отклик при переносе файлов с Айфон 11 или Айфон 12 на HomePod mini;
  2. iOS 14.4 предупредит владельца айфона о том, что у него неоригинальная камера. Такое может быть в том случае, если при ремонте камеры были использованы неоригинальные сенсоры;
  3. В смарт-часах теперь имеется функция, которая дает владельцу знать, что пора бы пройтись, так и называется «Пора пройтись»;
  4. Айфон теперь будет спрашивать владельца о разрешении на отслеживание рекламного ID в приложениях;
  5. В «Локаторе» можно искать сторонние устройства по Bluetooth.

Возможно, что мы о чем-то забыли или недоглядели. Пишите в комментариях.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий