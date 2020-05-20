5 отличных фильмов 2020 года, которые уже можно посмотреть онлайн

Горячие новинки!

Несмотря на ситуацию в мире, новые фильмы продолжают выходить. Среди них, конечно, нет блокбастеров или откровенных шедевров, но весьма достойных картин хватает. В этой подборке рассказали о пяти новых фильмах, которые уже можно посмотреть в интернете в высоком качестве.

Ночной клерк

Фильм рассказывает об умном юноше-аутисте Барте Бромли, работающем клерком в гостинице. Для улучшения своих навыков общения Барт использует скрытые камеры, записывая поведение гостей. Именно эти камеры должны будут сыграть свою роль, когда во время смены парня в отеле убивают одну из клиенток.

Лицо со шрамом (2020)

История Аль Капоне в исполнении неповторимого Тома Харди. Фильм рассказывает о том, как Капоне возвращается из тюрьмы, но продолжает оставаться под пристальным вниманием полиции. Все из-за того, что при аресте мафиози так и не раскрыл местонахождение гигантской суммы денег — плодов всей его криминальной карьеры. Выведет ли теряющий память гангстер федералов на свои сбережения?

Темное наследие

Фильм рассказывает историю матери и дочери, которые начинают разбираться в оставленном им наследстве погибшим влиятельным главой семейства. Копаясь в прошлом отца, дочь находит оставленное специально для нее одной завещание, которое ставит под смертельную угрозу всю семью.

Эмма.

Проницательная история прекрасной провинциалки Эммы Вудхаус, твердо решившей никогда не жениться. Вызвавшись помогать с личной жизнью новой подруге-сироте, Эмма сама того не подозревая влюбляет в себя ее возлюбленного. В результате этого ситуация моментально выходит из под контроля.

Вне игры

История некогда восходящей баскетбольной звезды Джека Каннингема, из-за алкоголя и наркотиков в одночасье лишившегося семьи, славы и денег. Однако судьба дает ему второй шанс. Теперь уже в качестве тренера родной баскетбольной команды, которая после заката его карьеры давно считается аутсайдером.

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