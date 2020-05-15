5 отличных фильмов, от которых мигом проходит плохое настроение

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Если у вас упало настроение после выхода на работу после длительного апрельско-майского отпуска, с этим нужно бороться. Эффективный способ — фильмы, просмотр которых может моментально поднять настроение и зарядить правильной атмосферой. Подобрали для вас пять таких фильмов.

500 дней лета

«500 дней лета» — один из самых необычных фильмов о любви, способный безумно понравиться даже тем, кто на духу не переваривает подобное кино. Фильм рассказывает историю Тома Хэнсена, который занимается написанием милых любовных надписей для открыток. Сам же молодой человек при этом никак не может найти свою любовь. Все меняется, когда он встречает беззаботную и прекрасную Саммер, которую играет великолепная Зои Дешанель.

Статус Брэда

Запоминающаяся комедия с налетом трагедии с Беном Стиллером в главной роли. Фильм рассказывает историю Брэда — вполне успешного мужчины, у которого есть отличная работа и любящая семья. Однако ему не дают покоя успехи его одноклассников, оказавшихся еще успешнее. Чтобы отделаться от ощущения, что он неудачник, Брэд пытается осуществить мечту своего сына о поступлении в Гарвард.

Страна садов

Режиссерский дебют Зака Браффа — неповторимого JD из «Клиники» (кстати, вот, что точно можно посмотреть для поднятия настроения). Фильм «Страна садов» о телевизионном актере Эндрю Ларджмане, возвращающемся после долгих лет отсутствия в свой родной город на похороны матери. Там он встречает страдающую эпилепсией девушку Сэм, которая фактически спасает его жизнь, заставляя не просто отказаться от антидепрессантов, но и переоценить свое отношение ко многим вещам в жизни.

1+1

Фильм рассказывает историю богатого аристократа Филиппа, который оказывается прикованным к инвалидному креслу в результате несчастного случая. В качестве повседневного помощника он нанимает максимально неподходящего на эту роль человека — только что освободившегося из тюрьмы молодого темнокожего паренька Дрисса. Но именно ему удается изменить к лучшему размеренную и даже унылую жизнь аристократа.

Жизнь прекрасна

Пронзающая трагикомедия «Жизнь прекрасна» рассказывает историю молодого успешного журналиста Адама, который узнает, что у него рак. К счастью, у Адама есть лучший друг. Именно с его помощью и поддержкой главный герой принимает диагноз и приспосабливается к новой жизни.

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