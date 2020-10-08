5 полезных функций, которые мы хотим видеть на iPad

Надеемся, разработчики подумают над этим.

С обновлением iOS 14 компания Apple представила несколько новых функций, которые включают в себя обновленный домашний экран с поддержкой виджетов, обновленный дизайн виджетов, библиотеку приложений, приложение «Переводчик», изменения в функциях сообщений, обновленную версию Safari. Многие из этих функций также появились в iPadOS 14, однако некоторые важные моменты были упущены.

Библиотека приложений

Наряду с отсутствием настраиваемого «Домашнего экрана» в iPad отсутствует библиотека приложений. На iPhone эта функция позволяет провести пальцем до конца страниц приложений, чтобы перейти к экрану, на котором есть каталог со всеми установленными приложениями для быстрого доступа. Эта функция недоступна на iPad, поэтому пользователи планшета не могут похвастаться таким же домашним экраном.

Переводчик

Приложение «Переводчик» является важным дополнением к iOS 14. В этом дополнении есть функция, которая работает с текстовыми и устными переводами, а так же оснащена режимом разговора с человеком, говорящим на другом языке. Его можно использовать в оффлайн режиме, если вы, например, находитесь в путешествии.

Многие пользователи выразили свое недовольство из-за того, что это приложение отсутствует в iPad. Программное обеспечение планшета включает встроенные функции перевода в Safari, но это отличается от приложения «Переводчик» на iPhone.

Расширенные дисплеи

С iPad Pro вы можете использовать порт USB-C для подключения к внешнему дисплею, но эта функция кажется многим недоработанной. Когда вы подключаетесь к сети, экран вашего планшета зеркально отображается на целевом дисплее, но полноэкранный режим отсутствует. Также нет возможности отключить дисплей iPad при использовании подключенного монитора, что отвлекает пользователя.

Apple также не добавила возможность расширения дисплея, которая по мнению специалистов, была бы более полезной, чем зеркалирование. Есть несколько приложений, которые могут расширить функции экрана, однако встроенная поддержка была бы куда полезнее.

Многопользовательский режим

Спустя 10 лет после выпуска первого iPad многопользовательский режим все еще отсутствует, хотя Apple уже несколько лет позиционирует iPad в качестве замены ПК. Многие предполагают, что отсутствие этой функции – стратегия компании для того, чтобы увеличить продажи планшета, чтобы у каждого в семье был свой iPad. Apple добавила многопользовательский режим для Classroom, чтобы дети могли использовать iPad в разных классах, но эта функция не подходит для других ситуаций.

А какие функции еще вы хотели бы видеть в своем iPad?

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