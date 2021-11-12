5 потрясающих сериалов 2021 года, которые не разочаруют

Смотрим!

Во время пандемии качество сериалов выросло. Это факт. Большое кино стало явлением куда более редким. Индустрия кинотеатров и блокбастеров в глубоком кризисе. А вот сериалы и компании вроде Netflix, напротив, процветают. Расскажем об изумительных шоу этого года, которые точно не разочаруют.

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Ключ Локков, второй сезон

Продолжение фантастической истории детей, которые могут использовать ключи для открытия порталов в разные измерения или проникновения в чужие мысли. Но в 18 лет они, к сожалению, все забывают.

Второй сезон получился более мрачным и жестоким, чем первый. Тут нашлось место не только драме и любовным отношениям, но и жестокой правде жизни — с непоправимыми травмами и бесконечными утратами.

Декстер: Новая Кровь

Историю безумно харизматичного маньяка-убийцы и по совместительству судмедэксперта продолжили. На этот раз Декстеру предстоит столкнуться с собственным прошлым.

Действие разворачивается через 10 лет после событий 8 сезона, который должен был стать последним. Но, как видим, не стал. Напомним, что Декстер не злой маньяк. Он отлавливает и убивает не простых добрых граждан, а других маньяков.

На этот раз Декстеру придется противостоять богатому бизнесмену, портящему жизнь людей в маленьком городке.

Завораживающее зрелище!

Аркейн: Лига Легенд

Анимационный сериал во вселенной популярной игры League of Legends. Это история о двух сестрах, живущих в мегаполисе, поделенном на две составляющие: нижний Заун и верхний мир Пилтовер. Наверху все классно, там живет элита, а вот внизу, напротив, печально.

Драматичный, красивый, где-то даже артхаусный проект. Очень неожиданный, учитывая, какой тут первоисточник.

Нарко: Мексика

Криминальная драма, история солнечной Гвадалахары. В 1980-х некто Феликс Гальярдо объединил наркокартели в один суперкартель. Он стал во главе самой могущественной криминальной империи страны. Это с одной стороны.

А по ту сторону баррикад находится агент по борьбе с наркотиками Кики Камарена, переехавший из США в Мексику. Он то и будет противостоять могучей семье наркоторговцев.

Полуночная месса

Самый необычный и медитативный фильм о вампирах, который доводилось видеть. А еще такой, который заставляет задуматься о душе, боге, человечности. Крайне неспешное и грустное зрелище, от которого становится не по себе.

Это не клюква, а пища для ума, завуалированная под вампирскую историю.

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