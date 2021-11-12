5 потрясающих сериалов 2021 года, которые не разочаруют
Смотрим!
Во время пандемии качество сериалов выросло. Это факт. Большое кино стало явлением куда более редким. Индустрия кинотеатров и блокбастеров в глубоком кризисе. А вот сериалы и компании вроде Netflix, напротив, процветают. Расскажем об изумительных шоу этого года, которые точно не разочаруют.
Рекомендуем к просмотру!
Ключ Локков, второй сезон
Продолжение фантастической истории детей, которые могут использовать ключи для открытия порталов в разные измерения или проникновения в чужие мысли. Но в 18 лет они, к сожалению, все забывают.
Второй сезон получился более мрачным и жестоким, чем первый. Тут нашлось место не только драме и любовным отношениям, но и жестокой правде жизни — с непоправимыми травмами и бесконечными утратами.
Декстер: Новая Кровь
Историю безумно харизматичного маньяка-убийцы и по совместительству судмедэксперта продолжили. На этот раз Декстеру предстоит столкнуться с собственным прошлым.
Действие разворачивается через 10 лет после событий 8 сезона, который должен был стать последним. Но, как видим, не стал. Напомним, что Декстер не злой маньяк. Он отлавливает и убивает не простых добрых граждан, а других маньяков.
На этот раз Декстеру придется противостоять богатому бизнесмену, портящему жизнь людей в маленьком городке.
Завораживающее зрелище!
Аркейн: Лига Легенд
Анимационный сериал во вселенной популярной игры League of Legends. Это история о двух сестрах, живущих в мегаполисе, поделенном на две составляющие: нижний Заун и верхний мир Пилтовер. Наверху все классно, там живет элита, а вот внизу, напротив, печально.
Драматичный, красивый, где-то даже артхаусный проект. Очень неожиданный, учитывая, какой тут первоисточник.
Нарко: Мексика
Криминальная драма, история солнечной Гвадалахары. В 1980-х некто Феликс Гальярдо объединил наркокартели в один суперкартель. Он стал во главе самой могущественной криминальной империи страны. Это с одной стороны.
А по ту сторону баррикад находится агент по борьбе с наркотиками Кики Камарена, переехавший из США в Мексику. Он то и будет противостоять могучей семье наркоторговцев.
Полуночная месса
Самый необычный и медитативный фильм о вампирах, который доводилось видеть. А еще такой, который заставляет задуматься о душе, боге, человечности. Крайне неспешное и грустное зрелище, от которого становится не по себе.
Это не клюква, а пища для ума, завуалированная под вампирскую историю.
Другие подборки сериалов:
- 3 крутых сериала про боевые искусства
- 5 изумительных сериалов Netflix, которые вы не видели
- 3 лучших российских сериала 2021 года
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.
Ого первый раз слышу про них . Вечером начну просмотр )))