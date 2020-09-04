5 потрясных новых фантастических сериалов, которые нельзя пропустить

Обязательно посмотрите.

В этом году вышло сразу множество интересных сериалов. В том числе и фантастических. Многообещающий космический проект Ридли Скотта «Воспитанные волками», постапокалиптический динамичный боевик «Сквозь снег», возвращение в любимую вселенную Star Trek в драматичном «Звездный путь: Пикар», мрачные «Страшные сказки: Город ангелов» и антиутопия «Дивный новый мир». Пропускать не рекомендуется!

Воспитанные волками

Дорогой и крайне амбициозный сериал, исполнительным продюсером которого выступил голливудский режиссер Ридли Скотт. Он же стал режиссером нескольких эпизодов. В главной роли — Трэвил Фиммел (Рагнар Лодброк из «Викингов»). Действие разворачивается в далеком будущем на другой планете. Остатки человечества и андроиды пытаются найти свое место в мире, а также выяснить отношения между собой. Медитативный стиль повествования и стильная приглушенная картинка только добавляют шарма этой истории.

Сквозь снег

И снова Апокалипсис уже в прошлом. Земля замерзла. Немногие выжившие вот уже на протяжении многих лет колесят по планете на поезде с вечным (вечным ли!?) двигателем. Вагоны поделены на классы. В первом живут миллиардеры, во втором — те, кому повезло меньше, в третьем — обслуживающий персонал, а в самом последнем обитают нелегалы, они кое-как сводят концы с концами. И вот происходит убийство. Бывшему детективу из последнего вагона предстоит раскрыть преступление — для этого он отправляется в первый класс. «Сквозь снег» это увлекательная детективная история с интересными персонажами.

Звездный путь: Пикар

Возвращение в любимую вселенную Star Trek. В главной роли — капитан Пикар. Изрядно постаревший, но не потерявший харизмы и воли к жизни. Фанаты «Звездного пути» смогут предаться ностальгии — их ждет встреча со многими знакомыми персонажами. Ну а для всех остальных «Звездный путь: Пикар» станет увлекательным приключением с закрученным сюжетом.

Страшные сказки: Город ангелов

На этот раз «Страшные сказки» возвращают нас в прошлое США, в 1930-е, в ее мексиканские кварталы. В центре внимания мифология и культура мексиканцев, живущих в Америке. Также сюда вплетена история становления нацистской Германии и вечное противостояние между жизнью и смертью. Которые на экране получили живое воплощение.

Дивный новый мир

Еще один громкий проект этого года, экранизация одноименной антиутопии Олдоса Хаксли. В дивном новом мире нет места любви и семье. Люди выращиваются в инкубаторах и заранее делятся умным компьютером на касты. Однако где-то там, на другой планете всё по старинке. Люди, хоть и живут в ужасных условиях, по-прежнему чувствуют, любят и ненавидят. Что произойдет, если один из чувствующих попадет в бесчувственный мир? Узнаете после просмотра.

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