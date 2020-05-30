5 потрясных новых сериалов, которые стоит посмотреть каждому

Пропускать не стоит.

Май оказался безумно насыщенным на новые сериалы. Чего стоят только уморительные «Космические войска» со Стивом Кареллом или драматический мини-сериал «Я знаю, что это правда», в котором Марк Руффало сыграл сразу двух братьев-близнецов. Покопались во всех майских сериалах и отобрали лучшие — фанатам сериалов пропускать не рекомендуется.

Я знаю, что это правда

Мини-сериал HBO рассказывает историю братьев-близнецов Доминика и Томаса, переживающих кризис среднего возраста. Ситуация усугубляется тем, что один из братьев с детства страдает параноидальной шизофренией, которая не позволяет ни ему, ни его брату жить нормально. Обоих братьев в сериале сыграл трижды номинированный на «Оскар» Марк Руффало.

Великая

Сатиристический сериал о жизни императрицы Екатерины II Великой, частично основанный на реальных событиях. Екатерина Великая быстро разочаровывается в своем муже императоре Петре III, который прожигает жизнь на банкетах, и решает сама обустраивать Россию.

Космические войска

Новый комедийный сериал Netflix с неповторимым Стивом Кареллом в главной роли. В центре сюжета генерал Марк Марке Нэйрд, который получает важнейшее задание подготовить отряд солдат для отправки на Луну.

Бар «Эдди»

История пианиста Эллиота Удо, перебравшегося из Нью-Йорка в Париж, чтобы скрыться от прежней славы. Однако прошлое в буквальном смысле догоняет его. В один прекрасный день на пороге клуба появляется его 15-летняя дочь Джули.

Мертв для меня

Буквально пару недель назад на Netflix вышел второй сезон отличного сериала «Мертв для меня». Сериал рассказывает о необычной дружбе холостячки с шокирующим прошлым и нервозной вдовой, у которой большие проблемы с управлением гневом.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)