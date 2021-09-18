5 причин купить iPad mini 6 — идеальный iPhone 13 Super Pro Max

Гигантский айфон.

Планшет iPad mini 6 вполне можно назвать гигантским Айфоном 13. Своего рода iPhone 13 Super Pro Max. У него мощная начинка, стильный дизайн, большая батарея. Плюсов хватает. Назовем причины купить именно это устройство.

Поехали.

Большой и компактный

Смотря, с какой стороны смотреть. Для планшета малыш. Но можно ведь использовать и как смартфон. Тогда огромный.

Удобно держать в руке. Классно смотреть фильмы, читать, да даже тексты набирать.

Он и правда почти, как смартфон. Таким и воспринимается, судя по фото. Да и камеру у него неплохая, хоть и одинарная.

С Apple Pencil 2 почти замена ноутбуку

Если привыкли пользоваться стилусом, то iPad mini 6 с Apple Pencil 2 это почти что замена лэптопу. Супер! Вспоминаем умение писать рукой, тем более, что работает эта функция идеально.

Разъем USB Type-C

Наконец-то! К планшету можно подключить современные аксессуары. Например, камеру, чтобы перекинуть фото! Или что-то еще. За Type-C будущее.

Мощная начинка

Тут A15, как в новых айфонах. А значит актуальным компактный планшет будет еще долго.

Цена

От 47 990 рублей! Дешевле любого айфона. А заменой Айфону 13 вполне может стать.

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