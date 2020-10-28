5 причин купить iPhone 12 mini — мечта, а не айфон

Компактный идеал.

Уже в самое ближайшее время к iPhone 12 и iPhone 12 Pro добавятся компактный iPhone 12 mini и гигантский флагман iPhone 12 Pro Max. Сегодня мы расскажем, почему стоит дождаться «мини» и назовем его главные преимущества.

Поехали.

Компактный корпус и большой экран

Несмотря на маленькие размеры, iPhone 12 mini оснащен довольно большим 5,4-дюймовым экраном. По габаритам новинка даже меньше, чем iPhone SE (2020), а, следовательно, и чем iPhone 6, iPhone 7 и iPhone 8.

iPhone 12 mini лишь слегка больше iPhone 5. Он идеально лежит в ладони, им легко пользоваться одной рукой. При этом размеры дисплея почти такие же, как у довольно крупных iPhone X/XS/11 Pro — никаких проблем с цифровой клавиатурой у вас не возникнет. Да и такой диагонали с головой хватит для просмотра фильмов.

Идеальное сочетание маленького корпуса и отличного экрана.

Стильный дизайн

iPhone 12 mini эстетически представляется чуть ли не идеальным айфоном. У него потрясающий дизайн из прошлого, он похож на культовые iPhone 4 и iPhone 5. Смотрится стильно и дорого. Не стоит беспокоиться об острых гранях и возможных порезах — с таким компактным корпусом они исключены.

Могучая начинка

С A14 Bionic внутри iPhone 12 mini вам хватит еще лет на 5, а то и 6. 4 ГБ оперативной памяти это немного, но, учитывая крутую оптимизацию iOS, о тормозах можно даже не думать.

К слову, iPhone 12 mini — единственный на сегодняшний день смартфон с флагманской начинкой небольших размеров.

Ценник ниже, чем на любой другой iPhone 12

iPhone 12 mini намного дешевле, чем iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и не такой дорогой, как iPhone 12.

Он дешевле, чем Айфон 12 на 10 тысяч рублей, а разница между mini и Pro — вовсе 30 тысяч!

iPhone 12 mini с 64 ГБ флэш-памяти — 69 990 рублей;

iPhone 12 mini с 128 ГБ флэш-памяти — 74 990 рублей;

iPhone 12 mini с 256 ГБ флэш-памяти — 84 990 рублей.

Крепкий и легкий корпус

Судя по дроп-тестам, iPhone 12 крепче, чем iPhone 11. Нет причин сомневаться, что iPhone 12 mini также покажет аналогичные (если не лучшие, за счет небольших размеров) результаты.

А еще — новинка очень легкая, весит всего 133 грамма. Сравните с большинством современных дорогих смартфонов — они редко весят меньше 200 граммов.

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