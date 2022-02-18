5 причин купить ноутбук HONOR MagicBook 16 — продажи уже стартовали

Классный ноут.

HONOR сообщает о начале продаж мощного лэптопа HONOR MagicBook 16. Вместо скучной перепечатки данных пресс-релиза с указанием характеристик устройства мы решили поступить иначе. Назовем пять причин, по которым стоит приобрести именно эту модель.

Поехали!

Большой дисплей, но при этом компактные размеры

У MagicBook 16 великолепный 16,1-дюймовый экран. Еще и яркий, 300 нит. Есть сертификация TUV Rheinland, так что за зрение беспокоиться не стоит.

Весит ноут всего 1,84 кг. Толщина всего 1,8 см!

Мощная начинка

Чип AMD Ryzen 5 5600H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ. То, что надо, и для работы, и для игр. Не самых требовательных, правда.

Автономность на высоте

У ноутбука отличная батарея, которая правда держит! 10-11 часов при просмотре кино или работе с документами.

И быстрая 65-ваттная зарядка есть. От 0 до 100% аккумулятор заряжается за 1,5 часа. Зарядить новинку можно через порт USB Type-C (их тут два).

Много портов

На все случаи жизни: два USB Type-C, два USB Type-A, HDMI.

HONOR Share

Что это? Фирменные фишки от производителя. Для удобства соединения со смартфоном (как у Маков с айфонами).

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