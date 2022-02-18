5 причин купить ноутбук HONOR MagicBook 16 — продажи уже стартовали
Классный ноут.
HONOR сообщает о начале продаж мощного лэптопа HONOR MagicBook 16. Вместо скучной перепечатки данных пресс-релиза с указанием характеристик устройства мы решили поступить иначе. Назовем пять причин, по которым стоит приобрести именно эту модель.
Поехали!
Большой дисплей, но при этом компактные размеры
У MagicBook 16 великолепный 16,1-дюймовый экран. Еще и яркий, 300 нит. Есть сертификация TUV Rheinland, так что за зрение беспокоиться не стоит.
Весит ноут всего 1,84 кг. Толщина всего 1,8 см!
Мощная начинка
Чип AMD Ryzen 5 5600H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ. То, что надо, и для работы, и для игр. Не самых требовательных, правда.
Автономность на высоте
У ноутбука отличная батарея, которая правда держит! 10-11 часов при просмотре кино или работе с документами.
И быстрая 65-ваттная зарядка есть. От 0 до 100% аккумулятор заряжается за 1,5 часа. Зарядить новинку можно через порт USB Type-C (их тут два).
Много портов
На все случаи жизни: два USB Type-C, два USB Type-A, HDMI.
HONOR Share
Что это? Фирменные фишки от производителя. Для удобства соединения со смартфоном (как у Маков с айфонами).
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