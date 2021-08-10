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5 причин купить новый iPhone 13, если у вас уже есть iPhone 12

10 Авг, 2021

5 причин купить новый iPhone 13, если у вас уже есть iPhone 12

Уже приобрели iPhone 12? Ждете iPhone 13?

Являетесь счастливым обладателем iPhone 12? Казалось бы, зачем вам iPhone 13? Но причины приобрести его все же есть. Назовем главные.

iPhone 13

Вперед.

Ради крутого дисплея с частотой обновления 120 Гц

Вряд ли базовый iPhone 13 получит такой экран. Но если получит, то это будет первая причина. Дело в том, что LTPO-экран с адаптивной частотой от 0 до 120 Гц позволит сэкономить заряд аккумулятора, а также обеспечит более плавную прокрутку. Ну и в играх будет повеселее.

iPhone 13

Новый дизайн, все будут знать, что у вас именно новый айфон

У базового iPhone 13 одно неоспоримое преимущество перед iPhone 13 Pro. Он будет выглядеть не так, как iPhone 12. Все благодаря расположению датчиков тыльной камеры диагонально. Такого раньше в айфонах не было.

iPhone 13

Батарея больше, работать будет дольше

Также важнейший фактор. Предполагается, что новые айфоны будут работать дольше, чем все предыдущие. Все благодаря увеличенным аккумуляторам.

iPhone 13

Снимать будет явно лучше

Датчики изображения увеличатся. А это значит, что захвата света станет больше. Что неизбежно приведет к высокому качеству снимков днем и ночью.

iPhone 13

Реверсивная зарядка

Заряжать другие гаджеты iPhone 12 сможет на 100%. Классная функция. Если ее мощность будет хотя бы 10 Вт, это одна из причин для покупки смартфона.

iPhone 13

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