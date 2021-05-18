5 причин купить Xiaomi Mi Smart Band 6

Изумительный фитнес-трекер.

Xiaomi Mi Smart Band 6 не разочаровал. Это и правда один из лучших (если не лучший) фитнес-трекеров на рынке. Еще и с адекватным ценником. Называем пять причин, почему его стоит приобрести прямо сейчас.

Поехали.

1) Потрясающий дисплей

Большой информативный дисплей позволяет увидеть всю нужную информацию сразу. Те же сообщения из WhatsApp или Telegram можно прочесть сразу, необходимости скролить нет. Также больше не нужно постоянно доставать смартфон для того, чтобы прочесть SMS.

2) Лучший трекер для фитнеса

У Mi Smart Band 6 есть поддержка трех десятков видов спорта. Гаджет также собирает информацию о ЧСС, калориях, пройденном расстоянии. Девайс также защищен от воды, так что можно смело плавать в бассейне. А еще он умеет самостоятельно определять вид активности. Переключать ничего не нужно.

3) Mi Smart Band 6 следит за вашим здоровьем

Он постоянно мониторит пульс, как в спокойном состоянии, так при физической активности. Если трекер что-то заподозрит, он даст вам знать о возможных проблемах с сердцем. А еще он умеет определять уровень кислорода в крови. В пандемийную эпоху самое-то… Наконец, Mi Smart Band 6 проверит качество вашего сна.

4) Работает аж 10-14 дней

При стандартном режиме работы трекер проработает порядка 10-14 дней на одном 100% заряде. Круто же! А если включить все фишки и все датчики, то автономность составит 4 дня. Что также весьма неплохо.

5) Низкая стоимость

Несмотря на все фишки, современные датчики и прочее, ценник на смарт-трекер невысокий. Всего то 3500 рублей!

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