5 причин, почему iPhone 4 это лучший айфон за всю историю

Эпохальный айфон.

iPhone 4 это нечто. Мы не устанем это повторять. Великолепный айфон. Лучший за всю историю. Да, возможно Вы думаете иначе. Но для меня именно он и стал эталоном смартфона от Apple. Почему?

Рассказываю.

Дизайн, корпус

Он выглядит невероятно. Стеклянная глянцевая панель сзади, идеальные грани, изумительный силуэт. С годами по-прежнему смотрится современно и очень круто. Лучше, чем любой другой айфон.

Удобство

Он компактный, идеально лежит в любой руке, хоть маленькой, хоть большой. Анатомическая подгонка на 100% без изъянов. Все кнопки под одной рукой. Угловатый корпус не позволяет четверке выскользнуть из рук. А та старая iOS идеально адаптирована под компактный корпус.

Ничего подобного сейчас у айфонов нет.

По-прежнему классный дисплей

Есть iPhone 4? Включите его. Ну как? Великолепно же. Разрешение идеальное, цветопередача на уровне. Вы попросту не замечаете, что пользуетесь устройством, которому 10 лет! Экран чудесный. Что еще? Хорошие углы обзора, плавность. Всё на уровне.

Скорость!

Да, несмотря на возраст, iPhone 4 по-прежнему отлично работает. Быстро и плавно. Поддерживаемые приложения открываются, загружаются, можно с комфортом работать и даже играть. Ни один Android’фон вам такого не позволит.

Старая iOS классная

На iPhone 4 новую iOS не поставишь. И это классно. Всегда любопытно посмотреть, какой была ОС от Apple много-много лет назад. Знаете что? Она по-прежнему ощущается актуальной и современной. После iPhone XS пользоваться iPhone 4 по-прежнему удобно. Магия Apple!

Что еще?

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