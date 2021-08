5 причин, почему стоит смотреть «Ведьмак: Кошмар волка» на Netflix

Отличный мультфильм.

Сегодня на Netflix состоялась премьера одного из самых ожидаемых мультфильмов этого года. Речь идет о картине под названием «Ведьмак: Кошмар волка».

Почему его стоит смотреть? Назовем пять причин.

У картины множество восторженных отзывов

Судите сами:

IMDB: 8,2/10

Rotten Tomatoes: 100/100

Metacritic: 6,8/10 (критики), 7,2/10 (зрители)

Мир тут более аутентичный, чем в сериале с Генри Кэвилом

В мультфильме мир The Witcher показан таким, как в книгах. Он также близок к тому, что мы видели в великолепной трилогии ролевых игр (The Witcher, The Witcher 2: Assassin’s of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt). Монстры смотрятся изумительно, сражения также.

Замечательная картинка

Мультфильм выглядит не совсем обычно, какое-то время вы будете привыкать к картинке. Но такой стиль приближает его к тому, что можно назвать восточным славянским фэнтези. Есть свое лицо. Это важно.

Фанаты будут в восторге, и вот почему

В «Ведьмак: Кошмар волка» демонстрируются те регионы и события, о которых раньше мы только читали. Теперь же поклонники книжного цикла (и игр, они теперь важная часть франшизы) увидят их живьем.

Новые монстры

А это тоже подарок для фанатов. Если вы к ним относитесь, то вы понимаете, о чем мы.

