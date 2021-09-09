5 причин, почему vivo X70 Pro+ один из лучших флагманских смартфонов на Android

Изумительно хорош.

Сегодня компания vivo представила флагманскую серию vivo X70. Самой интересной моделью является самая дорогая, топовый vivo X70 Pro+. Расскажем, чего в нем такого необычного и исключительного.

Поехали!

1) Крутейший дисплей Samsung E5 AMOLED

Это самый крутой экран для смартфона в мире! Яркий, быстрый, энергоэффективный. Без шуток. У него феноменальное разрешение 3200 на 1440 пикселей. Частота обновления адаптивная, от 1 до 120 Гц. Диагональ — 6,78 дюйма. Такой дисплей будет стоять во флагманском Samsung Galaxy S22 Ultra.

2) Почти идеальная камера

Тыльная камера состоит из четырех датчиков.

С оптикой ZEISS (объективы ZEISS Contax Biotar 1,5/75 мм, ZEISS Contax Distagon T 2,0/28 мм, ZEISS Planar 2,8/80 мм и Zeiss Olympia Sonnar T 2,8/180 мм) и отдельным чипом vivo V1 (о нем отдельно) это что-то.

Заявка на одно из призовых мест в DxOMark.

Характеристики ниже:

Главный сенсор Samsung S5KGN1 на 50 Мп (оптическая стабилизация);

Ширик на 48 Мп (датчик Sony IMX598);

Портретный объектив на 12 Мп (Sony IMX663 с 2-кратным оптическим зумом);

Перископный модуль на 8 Мп (OmniVision OV08A10M, 5-кратный оптический зум).

3) Фирменный чип vivo V1

Специальный чип, отвечающий за съемку фото и видео.

Что умеет?

Снижать шум на фото; Поддержка технологии MEMC (более плавная картинка при съемке видео); Улучшенный ночный режим (и для фото, и для видео); Энергопотребление максимально низкое.

4) Могучая начинка и быстрая зарядка

Внутри топовый Snapdragon 888+. Мощнее SoC для Android’фонов нет. Объем ОЗУ — до 12 ГБ, флеш-памяти — до 512 ГБ. Такая конфигурация будет работать быстро долгие годы.

Скоростная зарядка:

Проводная на 55 Вт;

Беспроводная на 50 Вт;

Реверсивная на 10 Вт.

5) Стильный дизайн

Только посмотрите, красавец же!

Цена vivo X70+

Дорого, увы.

Версия с 8 ГБ ОЗУ + накопитель на 256 ГБ — $847;

Версия с 12 ГБ ОЗУ + накопитель на 256 ГБ — $926;

Версия с 12 ГБ ОЗУ + накопитель на 512 ГБ — $1090.

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