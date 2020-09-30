5 причин, поему смартфоны начинают тормозить

Выясняем.

Как известно, со временем все смартфоны, даже самые мощные и дорогие, начинают подтормаживать. А после — вовсе сильно тормозить.

Разбираемся в главных причинах этого.

Недавнее обновление iOS или Android

Вы наверняка замечали, что после установки новой версии операционной системы ваши устройства начинают работать не так быстро. Дело в том, что в памяти устройства происходит «перерасчет» всего установленного ПО, так называемая оптимизация приложений. К счастью, это явление временное. В скором времени ваш девайс снова начнет «летать».

Просто подождите.

Требовательные приложения

Запуск «больших и прожорливых» программ чреват замедлением устройства. Запустив какое-то большое и требовательное к ресурсам приложение или игру, будьте готовы к тому, что смартфон начнет работать не так быстро. Даже в фоновом режиме они «кушают» оперативную память, а также могут подключаться к сети для загрузки обновлений.

Решить эту проблему просто — достаточно закрыть их.

Заканчивается место на накопителе

Когда у смартфона заканчивается свободное место на накопителе, он начинает тормозить. Почему? Все потому, что скорость флэш-памяти типа NAND (используется в современных смартфонах) снижается по мере заполнения. Кусочки файлов хранятся на накопителе в разных местах. Чем больше приложений, тем сложнее системе найти все составляющие единого целого.

Решить проблему предлагаем радикально — сделать резервную копию всех нужных файлов и сбросить устройство до заводских настроек. Как сделать резервную копию на айфоне читаем тут.

Старая батарея

Когда батарея изнашивается, смартфон также начинает работать не так быстро — всему остальному железу может попросту не хватать напряжения. Порой гаджет может даже произвольно выключаться.

Проверить состояние аккумулятора в айфоне можно так — заходим в «Настройки», листаем вниз до пункта «Аккумулятор», нажимаем на «Состояние аккумулятора» и смотрим:

Как видите, у моего айфона с батареей пока что все замечательно.

Если у вас емкость аккумулятора сильно ниже, верное решение только одно — отправиться в магазин и приобрести новый.

Ваш смартфон попросту старый

Усталость железа никто не отменял. Со временем начинают тормозить даже самые продвинутые гаджеты. К счастью, для этого они должны стать по-настоящему старыми.

Просто меняйте свои смартфоны хотя бы раз в 5 лет — тогда вы вряд ли столкнетесь с этой проблемой.

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