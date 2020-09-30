5 причин, поему смартфоны начинают тормозить
Выясняем.
Как известно, со временем все смартфоны, даже самые мощные и дорогие, начинают подтормаживать. А после — вовсе сильно тормозить.
Разбираемся в главных причинах этого.
Недавнее обновление iOS или Android
Вы наверняка замечали, что после установки новой версии операционной системы ваши устройства начинают работать не так быстро. Дело в том, что в памяти устройства происходит «перерасчет» всего установленного ПО, так называемая оптимизация приложений. К счастью, это явление временное. В скором времени ваш девайс снова начнет «летать».
Просто подождите.
Требовательные приложения
Запуск «больших и прожорливых» программ чреват замедлением устройства. Запустив какое-то большое и требовательное к ресурсам приложение или игру, будьте готовы к тому, что смартфон начнет работать не так быстро. Даже в фоновом режиме они «кушают» оперативную память, а также могут подключаться к сети для загрузки обновлений.
Решить эту проблему просто — достаточно закрыть их.
Заканчивается место на накопителе
Когда у смартфона заканчивается свободное место на накопителе, он начинает тормозить. Почему? Все потому, что скорость флэш-памяти типа NAND (используется в современных смартфонах) снижается по мере заполнения. Кусочки файлов хранятся на накопителе в разных местах. Чем больше приложений, тем сложнее системе найти все составляющие единого целого.
Решить проблему предлагаем радикально — сделать резервную копию всех нужных файлов и сбросить устройство до заводских настроек. Как сделать резервную копию на айфоне читаем тут.
Старая батарея
Когда батарея изнашивается, смартфон также начинает работать не так быстро — всему остальному железу может попросту не хватать напряжения. Порой гаджет может даже произвольно выключаться.
Проверить состояние аккумулятора в айфоне можно так — заходим в «Настройки», листаем вниз до пункта «Аккумулятор», нажимаем на «Состояние аккумулятора» и смотрим:
Как видите, у моего айфона с батареей пока что все замечательно.
Если у вас емкость аккумулятора сильно ниже, верное решение только одно — отправиться в магазин и приобрести новый.
Ваш смартфон попросту старый
Усталость железа никто не отменял. Со временем начинают тормозить даже самые продвинутые гаджеты. К счастью, для этого они должны стать по-настоящему старыми.
Просто меняйте свои смартфоны хотя бы раз в 5 лет — тогда вы вряд ли столкнетесь с этой проблемой.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.