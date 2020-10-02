5 самых интересных турецких сериалов на русском языке

Не оторваться!

Интерес к Турции и турецкой культуре в России всегда был велик. И сейчас многие из нас, отдохнув в этой стране (еще бы — это одно из немногих открытых в условиях пандемии доступных направлений для отдыха), хотят узнать о ней больше. Как? Например, с помощью сериалов.

Мы расскажем о самых интересных.

Великолепный век

Чуть ли не самый знаменитый турецкий сериал в России. А еще — очень и очень длинный. В центре повествования — взаимоотношения султана Сулеймана I с украинской девушкой Александрой (Хюррем). Но «Великолепный век» вовсе не простая любовная мыльная опера. Это еще и историческая картина, наполненная множеством дополнительных историй и интересных героев, у каждого из которых своя правда.

Королек — птичка певчая

Красивая история любви, а также вполне серьезная драма жизни. Хорошая игра красивых актеров, дорогие костюмы, замечательная музыка и, конечно, изумительные пейзажи — «Королек — птичка певчая» может понравиться всем, но больше всего этот сериал оценят, конечно же, девушки.

Внутри

А тут уже в центре внимания не любовь, а жизнь уличных банд Турции и борьба с ними. Хотя без драматичного любовного треугольника не обошлось. Но это здесь не главное. А главное — реалистичная демонстрация быта и нравов организованной преступности в этой стране.

Курт Сеит и Александра

Популярный турецкий сериал, рассказывающий о любви крымского татарина Курта Сеита и русской девушки Александры Верженской. В основе истории — реальные исторические события. Действие разворачивается в начале 20 века. Стильная драма с харизматичными героями и особой атмосферой.

До самой смерти

История парня, получившего пожизненный срок за убийство, которое он не совершал. Сериал строится на взаимоотношениях главного героя со своим адвокатом, красивой и молодой девушкой, которая пытается вытащить его из тюрьмы.

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