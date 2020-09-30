5 самых красивых iPhone — невозможно не влюбиться

Самые стильные и привлекательные.

iPhone с нами уже на протяжении более 10 лет. Откровенно некрасивых айфонов не существует. Но есть среди них те, которые выделяются привлекательным дизайном больше остальных.

В преддверии выхода модельного ряда iPhone 12 ( iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max) называем пять самых красивых айфонов в истории.

iPhone 4 (и 4s)

Безусловный лидер рейтинга. В четвертый айфон попросту невозможно не влюбиться. У него стильный компактный корпус с изумительной стеклянной задней панелью. Без чехла он смотрится великолепно.

Ничего лишнего!

iPhone X (и Xs)

Еще один красавец. Первый бескнопочный айфон получил тонкие рамки вокруг 5,8-дюймового дисплея и большой красивый корпус. Отдельно можно отметить удачный дизайн основной камеры — у iPhone X и Xs она выглядит куда органичнее, чем у iPhone 11 и 11 Pro.

iPhone 7

iPhone 7 — последний айфон джобсовской эпохи. Особенно круто он смотрится в черном цвете («черный оникс»). В этой расцветке, к слову, выпускались только iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

iPhone 3G

Круглый айфон из далекого прошлого. Сегодня его мыльный и мягкий дизайн напоминает о славных временах середины и конца 2000-х. Раритет, который, тем не менее, по-прежнему выглядит стильно и красиво.

iPhone 5 (5s и SE)

Еще один любимец фанатов техники Apple — прямоугольный и тонкий iPhone, который все также привлекает. К слову, форм-фактор дожил до наших дней. Именно в этом корпусе был выпущен iPhone SE. И он по-прежнему вполне актуален — на него можно установить iOS 14.

А какие айфоны кажутся самыми красивыми нашим читателям?

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