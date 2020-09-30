5 самых красивых iPhone — невозможно не влюбиться
Самые стильные и привлекательные.
iPhone с нами уже на протяжении более 10 лет. Откровенно некрасивых айфонов не существует. Но есть среди них те, которые выделяются привлекательным дизайном больше остальных.
В преддверии выхода модельного ряда iPhone 12 ( iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max) называем пять самых красивых айфонов в истории.
iPhone 4 (и 4s)
Безусловный лидер рейтинга. В четвертый айфон попросту невозможно не влюбиться. У него стильный компактный корпус с изумительной стеклянной задней панелью. Без чехла он смотрится великолепно.
Ничего лишнего!
iPhone X (и Xs)
Еще один красавец. Первый бескнопочный айфон получил тонкие рамки вокруг 5,8-дюймового дисплея и большой красивый корпус. Отдельно можно отметить удачный дизайн основной камеры — у iPhone X и Xs она выглядит куда органичнее, чем у iPhone 11 и 11 Pro.
iPhone 7
iPhone 7 — последний айфон джобсовской эпохи. Особенно круто он смотрится в черном цвете («черный оникс»). В этой расцветке, к слову, выпускались только iPhone 7 и iPhone 7 Plus.
iPhone 3G
Круглый айфон из далекого прошлого. Сегодня его мыльный и мягкий дизайн напоминает о славных временах середины и конца 2000-х. Раритет, который, тем не менее, по-прежнему выглядит стильно и красиво.
iPhone 5 (5s и SE)
Еще один любимец фанатов техники Apple — прямоугольный и тонкий iPhone, который все также привлекает. К слову, форм-фактор дожил до наших дней. Именно в этом корпусе был выпущен iPhone SE. И он по-прежнему вполне актуален — на него можно установить iOS 14.
А какие айфоны кажутся самыми красивыми нашим читателям?
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