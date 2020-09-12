5 самых крутых YouTube-каналов о науке на русском языке

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Интересны необычные эксперименты в области физики и химии? Тогда канал Дениса Мохова как раз для вас. Он будет интересен как детям, так и взрослым.

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Автор и ведущая канала натуралист Евгения Тимонова путешествует по планете и рассказывает о жизни животных. Нескучный и познавательный канал, который расширяет мировоззрение.

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