5 самых крутых YouTube-каналов о науке на русском языке
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Постнаука
- Подписчиков: 742 тыс.
Канал одноименного портала, на котором ученые и сотрудники всевозможных институтов понятно (но грамотно) рассказывают о различных научных вещах.
Курилка Гутенберга
- Подписчиков: 109 тыс.
Познавательные и интересные видео, которые будут понятны всем и каждому. Цель авторов канала — популяризация науки среди молодежи, а также поддержка молодых ученых.
Простая наука
- Подписчиков: 243 тыс.
Интересны необычные эксперименты в области физики и химии? Тогда канал Дениса Мохова как раз для вас. Он будет интересен как детям, так и взрослым.
SciOne
- Подписчиков: 796 тыс.
На этом канале публикуются многочисленные познавательные видео. Журналисты также часто берут интервью у экспертов, инженеров и ученых. Качественный канал, который с каждым годом становится только лучше.
Все как у зверей
- Подписчиков: 323 тыс.
Автор и ведущая канала натуралист Евгения Тимонова путешествует по планете и рассказывает о жизни животных. Нескучный и познавательный канал, который расширяет мировоззрение.
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