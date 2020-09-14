5 самых ожидаемых фильмов осени

В предвкушении шедевров!

“Дьявол всегда здесь”

Дата выхода: 16 сентября

Этот психологический триллер рассказывает жуткую историю, которая произошла в 60-е годы прошлого столетия. В небольшом вымышленном городке происходят необъяснимые вещи. Люди живущие в этом небольшом городе не те, за кого себя выдают. Главный герой пытается выяснить, что происходит на самом деле, и превращается из забитого школьника в решительного мужчину.

Актерский состав потрясающий, Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Билл Скарсгард.

“Энола Холмс”

Дата выхода: 23 сентября.

Это феминистская история 16-летней сестры Шерлока Холмса, которую зовут Энола Холмса. Из-за своего бойкого характера девочка постоянно попадает в неприятности. А на помощь ей приходят ее братья Шерлок и Майкрофт.

Роль бойкой преемницы Энолы досталась Милли Бобби Браун, ее мать сыграет Хелена Бонэм Картер, а роль Шерлока исполнит Генри Кавилл, тот самый красавчик из сериала Тюдоры.

“Дело чикагской семерки”

Дата выхода: 16 октября.

Это американская драма, сценаристом которой выступил Аарон Соркин. Именно ему принадлежит сценарий “Социальной сети”.

Фильм покажет дело “Чикагской семерки”, это группа протестующих против войны во Вьетнаме. Их посчитали виновными в заговоре в 1968 году. Они пересекли границы штата, с целью подстрекательства к беспорядкам на съезде Демократической партии 1968 года, которая проходила в Чикаго.

В ролях вы увидите Эдди Редмэйна, Сашу Барон Коэн, Марка Райлэнса и Джозефа Гордон-Левитта.

“Смерть на Ниле”

Дата выхода: 22 октября.

Фильм снят по детективу Агаты Кристи. В центре сюжета смерть девушки, которую расследует выдающийся сыщик – Эркюль Пуаро.

Собран сильный актерский состав: Кеннет Брана, Галь Гадот, Эмма Маки, Роуз Лесли.

“Черная вдова”

Дата выхода: 5 ноября.

Этот фильм ярые поклонники кино ждут еще с мая, но выйдет в свет он только этой осенью. Этот фильм о Наташе Романофф, она одна из главных персонажей комиксов Marvell. В прошлом русская шпионка, которая, после серии сверхсекретных опытов, смогла получить невероятную силу, скорость и ловкость.

В ролях: Скарлетт Йохансон, Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс, Роберт Дауни мл.

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