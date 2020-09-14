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5 самых ожидаемых фильмов осени

14 Сен, 2020

5 самых ожидаемых фильмов осени

В предвкушении шедевров!

“Дьявол всегда здесь”

Дата выхода: 16 сентября

Этот психологический триллер рассказывает жуткую историю, которая произошла в 60-е годы прошлого столетия. В небольшом вымышленном  городке происходят необъяснимые вещи. Люди живущие в этом небольшом городе не те, за кого себя выдают. Главный герой пытается выяснить, что происходит на самом деле, и превращается из забитого школьника в решительного мужчину.

5 самых ожидаемых фильмов осени

Актерский состав потрясающий, Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Билл Скарсгард.

“Энола Холмс”

Дата выхода: 23 сентября.

Фильм Энола Холмс

Это феминистская история 16-летней сестры Шерлока Холмса, которую зовут Энола Холмса. Из-за своего бойкого характера девочка постоянно попадает в неприятности. А на помощь ей приходят ее братья Шерлок и Майкрофт.

Роль бойкой преемницы Энолы досталась Милли Бобби Браун, ее мать сыграет Хелена Бонэм Картер, а роль Шерлока исполнит Генри Кавилл, тот самый красавчик из сериала Тюдоры.

“Дело чикагской семерки”

Дата выхода: 16 октября.

Американская драма Дело чикагской семерки

Это американская драма, сценаристом которой выступил Аарон Соркин. Именно ему принадлежит сценарий “Социальной сети”.

Фильм покажет дело “Чикагской семерки”, это группа протестующих против войны во Вьетнаме. Их посчитали виновными в заговоре в 1968 году. Они пересекли границы штата, с целью подстрекательства к беспорядкам на съезде Демократической партии 1968 года, которая проходила в Чикаго.

В ролях вы увидите Эдди Редмэйна, Сашу Барон Коэн, Марка Райлэнса и Джозефа Гордон-Левитта.

“Смерть на Ниле”

Дата выхода: 22 октября.

Смерть на Ниле

Фильм снят по детективу Агаты Кристи. В центре сюжета смерть девушки, которую расследует выдающийся сыщик –  Эркюль Пуаро.

Собран сильный актерский состав:  Кеннет Брана, Галь Гадот, Эмма Маки, Роуз Лесли.

“Черная вдова”

Дата выхода: 5 ноября.

Черная вдоваЭтот фильм ярые поклонники кино ждут еще с мая, но выйдет в свет он только этой осенью. Этот фильм о Наташе Романофф, она одна из главных персонажей комиксов Marvell. В прошлом русская шпионка, которая, после серии сверхсекретных опытов, смогла получить невероятную силу, скорость и ловкость.

В ролях: Скарлетт Йохансон, Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс, Роберт Дауни мл.

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