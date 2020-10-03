5 самых ожидаемых эксклюзивов для PS5

Эти игры точно не разочаруют.

PlayStation 5 поступит в продажу уже в ноябре 2020 года. Геймеры по всему миру с нетерпением ждут появления консоли нового поколения. Мы уже знаем о ее технических особенностях, мощном графическом процессоре и скоростном SSD-накопителе.

Но, как известно, любую игровую приставку делают игры, а не железо. Называем пять самых ожидаемых эксклюзивов для PlayStation 5.

God of War 2

Продолжение успешного перезапуска God of War с нетерпением ждут все, кто играл в первую часть на PS4. История древнегреческого воителя Кратоса, ставшего богом войны, и перебравшегося на север, продолжится. Мы уверены, что разработчики не подкачают.

Ждем еще более интересную линию взаимоотношений героя со своим сыном.

Final Fantasy XVI

Уже известно, что Final Fantasy XVI станет самой взрослой и жестокой игрой в серии. Ей присвоен возрастной рейтинг 18+ в Европе.

По-настоящему серьезная Final Fantasy со средневековой фэнтезийной стилистикой — такое сочетание просто не может разочаровать.

Horizon: Forbidden West

Продолжение одного из самых любимых эксклюзивов для PS4. Мы не ждем никаких революционных нововведений.

Скорее всего авторы будут придерживаться знакомой формулы, но сделают игру более разнообразной и, конечно же, куда более красивой.

Gran Turismo 7

На PS4 полноценной Gran Turismo мы так и не дождались. Gran Turismo Sport — отличная гонка. Но цифры в названии у нее нет не просто так.

А вот Gran Turismo 7 станет как раз той игрой, которую поклонники серии ждут уже так много лет. С грандиозным режимом карьеры (на сотню другую часов), астрономическим выбором автомобилей разных типов и эпох, а также, мы уверены, с самой совершенной физической моделью вождения.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Рэтчент и Кланк — одни из самых любимых персонажей среди владельцев консолей PlayStation. Яркая парочка возвращается во всем своем next-gen великолепии.

На этот раз нас ждет встреча с новыми героями и, конечно, сюжет вселенского масштаба. Надеемся, что в игру вернут кооперативное прохождение.

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