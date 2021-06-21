5 секретов, как сэкономить еще больше во время летней распродажи AliExpress 2021

Скидки!

Сегодня на AliExpress стартовала большая летняя распродажа 2021. Продлится она до 26 июня. Сотни (если не тысячи) товаров доступно с огромными скидками. В том числе полезные мелочи, бытовая техника и, конечно, смартфоны. Сэкономить можно существенно. Но, если знать маленькие секреты Ali, удастся получить еще большие скидки.

Делимся лайфхаками с вами. Пользуйтесь.

1) Зайдите в Центр Купонов. Вдруг там есть скидка на тот товар, который нужен именно вам.

2) Изучите страницу с Наиболее низкими ценами распродажи. Тут масса полезных вещей.

3) Установите приложение AliExpress на смартфон. Там можно зарабатывать специальные монеты, которые затем удастся поменять на доп. скидки. Как их заработать? Просто выполнять задания, играть в игры, смотреть определенные страницы, добавлять товары в корзину (а затем их можно удалить), открывать приложение в то или иное время.

4) Обязательно сыграйте игру в приложении (получите 1000 рублей экономии).

5) Зайдите на страницу с горящими товарами.

Видели за сколько там продают Realme GT 5G? А ведь это флагман с Snapdragon 888 внутри! Нужен сверхмощный, суперавтономный флагман по цене среднебюджетника? Как раз то, что нужно. Мы о нем писали подробно.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)