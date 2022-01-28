5 новых сериалов для настоящих мужиков, которые точно не разочаруют

Крутое кино.

Сегодня наша пятничная подборка посвящается мужскому кино. Такому, которое точно не разочарует брутальных мужчин. Тут есть и боевики, и тонкие драмы и даже мистическое полотно в духе Твин Пикса.

Бегом к экрану!

Миротворец

Начнем с самого задорного, зубодробительного и угарного шоу. «Миротворец» круче и жестче «Пацанов», веселее «Отряда самоубийц» и столь же увлекателен, как «Локи».

Герой тут правильный. Такой, как мы с вами, с достоинствами и недостатками. Только возведено все это в абсолют.

Книга Боббы Фетта

«Книга Боббы Фетта» лучшем, чем «Миротворец». Тут больше жизни, диалоги ественные, в поступки героев веришь. И дух тех самых старых «Звездных воин» чувствуется на все 100%.

Для фанатов Star Wars к просмотру обязательно.

Озарк

А это обещанная жизненная драма. Мужское кино, в котором герой сталкивается с кошмарными мужскими же проблемами. И решает он их не так, как герои боевиков, а как обычный человек.

Тем увлекательнее!

Сквозь Снег (3 сезон)

Первая два сезона прошли на ура. Цепляют, увлекают, не отпускают до финальных титров. Третий только начался. Но первая серия заинтриговала. Что будет с ледяным миром дальше? Узнаем.

Архив 81

Таинственное мистическое полотно с игрой со временем, культом и демоном. В лучших традициях Твин Пикса, но не так продолжительно.

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