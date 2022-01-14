5 сериалов января 2022, которые смотрятся на одном дыхании

Смотрим!

Новогодние праздники завершились. Входим в рабочий режим. Но не забываем об отдыхе. Кто-то играет, кто-то гуляет, наматывая шаги, а кому-то достаточно посмотреть хорошее кино. Для последних наша январская подборка свежих сериалов.

Только годнота!

Звездные войны: Книга Бобы Фетта

Крайне неожиданный сериал во вселенной Star Wars. Действие начинается сразу после того, как Люк отправил Бобу Фетта, казалось бы, на тот свет. Но герой выжил, буквально переродился, занял место Джаббы Хатта и руководит криминальной империей, периодически вспоминая свое прошлое.

Мне Книга Бобы Фетта нравится даже больше, чем Мандалорец. Есть тут искорка жизни, в самом шоу чувствуется харизма. Смотрится на одном дыхании. Ждем новых эпизодов.

Миротворец

Сериал об одном из самых необычных героев вселенной DC. Поступки у него такие, что назвать его можно скорее героем на стыке злодея. Тем интереснее! Зацепит ли вас данный сериал? Не факт. Но если втянетесь, то уже вряд ли оторветесь.

Кобра Кай 4 сезон

4 сезон изумительного сериала о карате. Продолжение легендарного Карате Кида с теми же актерами. Наивный, но увлекательный и добрый боевик с элементами драмы. Как в старые и добрые восьмидесятые.

Турист

По мотивам «Скорости» Стивена Кинга. Мужчина пытается обогнать грузовик, но в итоге оказывается один на один с безумным маньяком, угрожающим его жизни на дороге.

Не слишком умное, но крайне зрелищное и захватывающее кино, которое смотрится на одном дыхании.

Эйфория 2 сезон

Сериал о современных подростках и их проблемах. Будет интересен как самим молодым людям, так и взрослым, которых интересует, чем живет нынешняя молодежь.

Максимально жестко, без прикрас, к слову.

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