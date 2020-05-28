5 шикарных фильмов для просмотра после тяжелого дня

Выбирайте!

Не знаете, какой фильм посмотреть после напряженного рабочего дня? Мы подскажем! В этой подборке собрали пять фильмов из разных жанров, от современной романтической драмы (без соплей) до леденящего триллера с нетривиальным сюжетом. Подобрать подходящий фильм для вечернего просмотра получится у каждого!

Волк с Уолл-стрит

История талантливого брокера Джордана Белфорта, который открывает собственную фирму и начинает грести деньги лопатой. В свободное время финансовый гений прожигает жизнь, в том числе употребляет наркотики. Все бы так и продолжалось, если бы успехами Джордана не заинтересовались в ФБР.

Любой ценой

Фильм рассказывает историю двух братьев, оказавшихся в сложной ситуации. На их умершей матери висел огромный кредит, с выплатами по которым теперь нужно расплачиваться им. Для того, чтобы сделать это, братья решают ограбить несколько мелких банков.

Тревожный вызов

Напряженный триллер с Холли Берри в главной роли рассказывает историю оператора службы спасения, которая пытается спасти похищенную маньяком девушку. И без того волнительный сюжет дополняет режим реального времени, в котором происходит действие картины. За счет этого от фильма становится просто не оторваться.

Бруклин

Моментально цепляющий фильм с Сиршей Ронан в главной роли повествует о переезде Эйлиш Лейси из маленького ирландского городка в Нью-Йорк в поисках новой красивой жизни. Девушка поселяется в Бруклине, находит работу, друзей и первую любовь. Однако печальные новости из Ирландии заставят ее вернуться и разрываться между старым домом и новым.

13 друзей Оушена

Третий фильм о криминальных похождениях Дэнни Оушена и его друзей, который недооценивают в отличие от первых двух частей. По сюжету фильма безжалостный владелец казино Уилли Бэнк подставляет одного из друзей Оушена. Для того, чтобы отомстить, Оушен и его команда собираются провернуть самое грандиозное ограбление банка в истории.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: