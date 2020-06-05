5 шикарных фильмов, которые оценили зрители, а критики нет

Смотреть, несмотря на критиков!

Далеко не всегда фильмы нравятся кинокритикам так же сильно, как обычным зрителям. И чаще всего зрители приходят к совместному выводу, что критики ошибаются или «вообще не шарят». Рассказали о пяти таких фильмах, которые по каким-либо причинам были раскритикованы критиками, но нашли любовь у любителей кино.

Город грехов

Оценка критиков: 74

Оценка зрителей: 8.8

Фильм рассказывает три истории страсти, мести и предательства в одном из самых ужасных мест на планете — Городе грехов. В нем правит мафия и улицы смертельно опасны. Но это не останавливает жажду справедливости главных героев. Даже ценой множества смертей.

Что гложет Гилберта Грейпа?

Оценка критиков: 73

Оценка зрителей: 8.1

Гениальный фильм с молодым Джонни Деппом и еще юным Леонардо ДиКаприо. Мировые звезды кино играют двух братьев. Старший брат Гилберт в исполнении Деппа держит на себе толстуху-мать, двух сестер и слабоумного брата Арни, которого играет ДиКаприо. Печальная рутина гложет Гилберта, но все меняется, когда в город приезжает красивая молодая девушка Беки.

Гуманитарные науки

Оценка критиков: 55

Оценка зрителей: 7.4

История взаимоотношений 35-летнего мужчины и студентки колледжа, которые фактически идеально подходят друг другу. Единственная преграда — разница в возрасте. Фильм не столько про романтические отношения, сколько про необходимость переосмысливать жизнь.

Ангелы Чарли

Оценка критиков: 52

Оценка зрителей: 8.7

В центре сюжеты элитное подразделение девушек Ангелы Чарли. Убийственно красивые и не менее убийственно опасные, спецагенты выполняют задания, которые не под силам ни одной из других спецслужб. Однако их последнее задание, как кажется, окажется непосильным даже для них.

Одним меньше

Оценка критиков: 39

Оценка зрителей: 8.7

История Виктора — правой руки лидера преступной группировки из Нью-Йорка. Никто даже не догадывается, но Виктор оказался в криминальном синдикате для того, чтобы отомстить мафии, ведь она убила его семью.

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