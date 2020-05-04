5 шикарных фильмов, на которые стоит потратить свое время
❤️ Просто шедевры!
Хотите посмотреть кино, чтобы оно совершенно точно понравилось и оставило неизгладимое впечатление? С радостью делимся! На этот раз подсказали пять фильмов, просмотр которых вы ну никак не назовете «тратой времени». Вероятно, вы видели некоторые из этих фильмов (а может и все), но в этом нет ничего удивительного — все же речь идет о шедеврах. Однако даже многократный просмотр этих фильмов не делает их ни капельки хуже.
Подмена
Лос-Анджелес, 20-е годы прошлого столетия. Молодая мать обращается в полицию с заявлением об исчезновении ребенка. Вскоре полиция возвращает ей сына, но героиня понимает, что это не он, а просто сильно похожий ребенок. Полиция не верит женщине и вместо помощи отправляет ее в клинику для сумасшедших.
Остров проклятых
Захватывающий с первых минут триллер рассказывает историю двух судебных приставов, которые отправляются в расположенную на острове клинику для умалишенных пациентов. Их задача — расследовать загадочное исчезновение пациентки.
Вавилон
Фильм рассказывает о переплетении судеб трех групп незнакомцев на разных континентах, чьи жизни оказываются связаны неожиданным и трагическим образом.
Помни
История Леонарда Шелби, посвятившего свою жизнь поискам убийцы жены. И без того тяжелую задачу осложняет болезнь — редкая форма амнезии, из-за которой он не помнит, что происходило буквально пятнадцать минут назад.
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Удивительная и эмоциональная история Милдред Хейс, чью дочь убили. Преступники не были найдены, у бездействующей полиции за несколько месяцев нет ни одной реальной зацепки. Поэтому Милдред решает действовать. Она арендует три больших билборда на въезде в город, на которых оставляет послание к главе полиции.
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